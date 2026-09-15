Dix-huit minutes ont suffi à éveiller la curiosité des supporters de l’AC Milan et à satisfaire Ruben Amorim : Omari Hutchinson s’est présenté de manière brillante sous le maillot rossonero, avec quelques éclairs prometteurs lors de ses débuts à l’Olimpico contre la Lazio de Rino Gattuso. L’Anglo-Jamaïcain, arrivé dans les derniers jours du mercato, postule désormais à une place de titulaire pour la première de l’AC Milan en Ligue Europa : mercredi soir, à San Siro, les Milanais affronteront les Portugais de Benfica, avec un coup d’envoi à 21 heures.
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Milan, Hutchinson vers une première titularisation avec le maillot de l’AC Milan : Amorim satisfait de l’impact de l’ancien de Nottingham Forest
BONNES ONDES
Les premières impressions laissées par Hutchinson ont été positives : une jambe vive, quelques beaux mouvements pour repiquer sur son pied gauche, exactement comme le demande Amorim, un missile de loin repoussé par Mandas, laissant entrevoir ce qui fait la force de son profil. Même à l’entraînement, malgré un caractère plutôt timide et réservé, Hutchinson dégage de good vibes ; de par ses caractéristiques, c’est un joueur qui peut trouver une trajectoire intéressante dans le projet d’Amorim. Sa capacité à évoluer dans les demi-espaces, en travaillant entre les milieux défensifs et Ramos, est un facteur à ne pas sous-estimer.
La première comme titulaire
Mercredi soir, sauf revirement, Hutchinson fêtera sa première titularisation aux côtés de Pulisic. Amorim lui fait confiance et a déjà souligné qu’il bénéficie d’une excellente condition physique malgré le fait qu’il soit arrivé en dernier durant le mercato estival mené par Cardinale-Amorim. Hutchinson, lors de sa présentation la semaine dernière, a révélé que c’est Amorim qui a poussé pour sa venue en Italie :« Je pense simplement que le coach me voulait. Je crois qu’il a parlé avec la direction, eux aussi étaient très intéressés, et cela a été assez simple parce que j’ai joué contre Amorim lors du match contre Manchester United. Je pense qu’il a vraiment été impressionné par moi et il a dit qu’il lui fallait un joueur à ce poste qui soit gaucher ; il a dit que je correspondais à ses critères, donc cela n’a pas été trop difficile. Depuis mon arrivée, il m’aide beaucoup, il me parle souvent : il a vraiment été exceptionnel avec moi. »
Option d’achat proche des 50 millions d’euros
Selon des sources proches du club, Hutchinson figurait dans la base de données de la cellule de recrutement du Milan depuis au moins 3 ans et, une fois sa candidature avancée par Amorim, Cardinale s’est rapidement activé pour boucler l’opération avec Nottingham Forest et avec l’agent Giuliano Bertolucci : le prêt a coûté 3,5 millions d’euros ( auxquels peuvent s’ajouter 500 k€ de bonus), tandis que l’option d’achat ( non obligatoire) approche les 50 millions d’euros. Omari devra prouver qu’il vaut une telle somme dès demain soir contre Benfica.
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