Mercredi soir, sauf revirement, Hutchinson fêtera sa première titularisation aux côtés de Pulisic. Amorim lui fait confiance et a déjà souligné qu’il bénéficie d’une excellente condition physique malgré le fait qu’il soit arrivé en dernier durant le mercato estival mené par Cardinale-Amorim. Hutchinson, lors de sa présentation la semaine dernière, a révélé que c’est Amorim qui a poussé pour sa venue en Italie :« Je pense simplement que le coach me voulait. Je crois qu’il a parlé avec la direction, eux aussi étaient très intéressés, et cela a été assez simple parce que j’ai joué contre Amorim lors du match contre Manchester United. Je pense qu’il a vraiment été impressionné par moi et il a dit qu’il lui fallait un joueur à ce poste qui soit gaucher ; il a dit que je correspondais à ses critères, donc cela n’a pas été trop difficile. Depuis mon arrivée, il m’aide beaucoup, il me parle souvent : il a vraiment été exceptionnel avec moi. »



