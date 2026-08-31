Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
grafica hutchinson milangetty
Simone Gervasio

Traduit par

Milan, Hutchinson officialisé : les détails de la nouvelle recrue pour Amorim

Milan AC
Mercato
Serie A

Omari Hutchinson est un nouveau joueur de l’AC Milan. Le milieu offensif et ailier arrive de Nottingham Forest sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’Anglais était arrivé à Milan dans la soirée de dimanche et avait passé sa visite médicale dans la journée de lundi. Recruté expressément à la demande de l’entraîneur Amorim, Hutchinson arrive quelques heures après l’officialisation du départ de Rafa Leao, parti à Galatasaray, dont il prendra, au moins au sens figuré, le relais.


L’opération a été conclue sur la base d’un prêt payant d’environ 4 millions d’euros (3,5 millions de livres sterling) avec option d’achat. Le salaire du joueur sera entièrement pris en charge par Nottingham Forest.


  • Voici le communiqué officiel de l’AC Milan :


    « L’AC Milan annonce l’acquisition à titre temporaire, avec option d’achat pour un transfert définitif, des prestations sportives du joueur Omari Elijah Giraud-Hutchinson en provenance de Nottingham Forest FC, jusqu’au 30 juin 2027.


    Né à Redhill, en Angleterre, le 30 octobre 2003, de nationalité anglaise et naturalisé jamaïcain, Hutchinson a été formé dans les centres de formation de Chelsea et d’Arsenal, club avec lequel il signe également son premier contrat professionnel en novembre 2020. À l’été 2022, il rejoint Chelsea et, en janvier 2023, il fait ses débuts en équipe première lors du match de Premier League contre Manchester City. La saison suivante, prêté à Ipswich Town, il obtient la promotion dans l’élite, que le club attendait depuis 22 ans, notamment grâce à ses 10 buts.


    Après un passage dans le Suffolk, à l’été 2025, il est recruté à titre définitif par Nottingham Forest, avec lequel il totalise 41 apparitions et 1 but.


    Ailier offensif gaucher, Omari s’illustre également avec les sélections de jeunes anglaises. Avec les U21, en juin 2025, il remporte en effet le Championnat d’Europe de la catégorie, disputé en Slovaquie.


    Omari Hutchinson portera le numéro 20.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
Milan AC crest
Milan AC
MIL