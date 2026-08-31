Milan, Hutchinson officialisé : les détails de la nouvelle recrue pour Amorim

Omari Hutchinson est un nouveau joueur de l’AC Milan. Le milieu offensif et ailier arrive de Nottingham Forest sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’Anglais était arrivé à Milan dans la soirée de dimanche et avait passé sa visite médicale dans la journée de lundi. Recruté expressément à la demande de l’entraîneur Amorim, Hutchinson arrive quelques heures après l’officialisation du départ de Rafa Leao, parti à Galatasaray, dont il prendra, au moins au sens figuré, le relais.
L’opération a été conclue sur la base d’un prêt payant d’environ 4 millions d’euros (3,5 millions de livres sterling) avec option d’achat. Le salaire du joueur sera entièrement pris en charge par Nottingham Forest.