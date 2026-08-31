Milan, Hutchinson officialisé : les détails de la nouvelle recrue pour Amorim

Voici le communiqué officiel de l’AC Milan :





« L’AC Milan annonce l’acquisition à titre temporaire, avec option d’achat pour un transfert définitif, des prestations sportives du joueur Omari Elijah Giraud-Hutchinson en provenance de Nottingham Forest FC, jusqu’au 30 juin 2027.





Né à Redhill, en Angleterre, le 30 octobre 2003, de nationalité anglaise et naturalisé jamaïcain, Hutchinson a été formé dans les centres de formation de Chelsea et d’Arsenal, club avec lequel il signe également son premier contrat professionnel en novembre 2020. À l’été 2022, il rejoint Chelsea et, en janvier 2023, il fait ses débuts en équipe première lors du match de Premier League contre Manchester City. La saison suivante, prêté à Ipswich Town, il obtient la promotion dans l’élite, que le club attendait depuis 22 ans, notamment grâce à ses 10 buts.





Après un passage dans le Suffolk, à l’été 2025, il est recruté à titre définitif par Nottingham Forest, avec lequel il totalise 41 apparitions et 1 but.





Ailier offensif gaucher, Omari s’illustre également avec les sélections de jeunes anglaises. Avec les U21, en juin 2025, il remporte en effet le Championnat d’Europe de la catégorie, disputé en Slovaquie.





Omari Hutchinson portera le numéro 20.