La dernière recrue, dans l’ordre chronologique, de l’AC Milan a été Omari Hutchinson. L’ailier offensif jamaïcain est arrivé de Nottingham en prêt payant avec option d’achat et s’est présenté aujourd’hui au Flagship Store de l’AC Milan, via Dante, à Milan.
Traduit par
Milan, Hutchinson : « Amorim m’a appelé en me disant que je devais faire sauter les blocs bas. Remplacer Leao ? Je crois en moi »
SUR SES PREMIERS JOURS À MILAN ET À L’AC MILAN
Comment se sont passés tes premiers jours dans le monde du Milan ?
« Ça se passe bien. J’ai simplement dû m’installer très vite. Pour l’instant, je suis à l’hôtel, je cherche à trouver un appartement. Avec le groupe, ça a été fantastique. Les entraîneurs m’aident vraiment et ils parlent tous anglais, donc pour l’instant, ça a été facile pour moi. Mes coéquipiers aussi sont formidables. Tout le monde essaie de m’aider à m’intégrer le plus rapidement possible. Et sur le plan du jeu, je pense que le coach essaie de m’intégrer progressivement, de me faire m’habituer au groupe, de me faire m’habituer en restant sur le banc pour comprendre le jeu. Donc oui, de ce côté-là, ça a été assez tranquille. »
Qu’est-ce qui t’a surpris pendant ces premiers jours ?
« Les supporters. J’ai été frappé par le fait qu’ils soient tous aussi passionnés par le Milan et par leur immense envie : ils veulent gagner et voir leur équipe réussir. »
Préfères-tu marquer ou faire une passe décisive ?
« Ça dépend. Parfois, j’aime faire des passes décisives, ça me procure de la joie, mais marquer me donne aussi beaucoup de confiance. Donc je dirais les deux. Il faut faire les deux : pour être un meilleur joueur, tu dois savoir faire les deux. Donc j’essaie de le faire le plus possible. »
Sur Amorim et le témoin de Leao
Comment est née l’opportunité de venir ici, à Milan ?
« Je pense tout simplement que le coach me voulait. Je crois qu’il a parlé avec la direction, eux aussi étaient très intéressés, et cela a été assez simple parce que j’ai joué contre Amorim lors du match contre Manchester United. Je pense qu’il a été vraiment impressionné par moi et il a dit qu’il lui fallait un joueur à ce poste qui soit gaucher ; il a dit que je correspondais à ses critères, donc cela n’a pas été trop difficile. »
Tu te souviens de ce but marqué contre Amorim ?
« Oui, je me souviens du but. Comme je l’ai dit avant, lors de mon premier match joué contre Amorim, j’ai bien joué. Il a dit que je l’avais impressionné et je pense que c’est très important. Depuis que je suis arrivé, il m’aide beaucoup, il me parle souvent : il a vraiment été exceptionnel avec moi. »
Le championnat italien est très tactique...
« C’est la première chose qu’Amorim m’a dite lorsque nous avons parlé au téléphone pour la première fois : il m’a dit que je devrai désorganiser les défenses parce que, parfois, les équipes joueront avec un bloc bas. Je pense avoir les qualités pour le faire et j’ai hâte d’entrer sur le terrain. »
Tu suivais déjà la Serie A ?
« Pour être honnête, non. Évidemment, je voyais les équipes sur FIFA, parfois les vidéos des temps forts sur Instagram et des choses comme ça, mais maintenant que j’ai été transféré, j’ai vu beaucoup plus de choses et je suis prêt à y jouer. »
Te sens-tu investi d’une responsabilité en devant remplacer Leao ?
« Pas vraiment. Je pense que nous jouons sur deux côtés différents du terrain. Lui est ailier gauche, moi je suis à droite, mais évidemment je veux avoir l’impact qu’il a eu quand il faisait bien ici. Je crois en moi et j’ai un travail à faire. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles