Comment se sont passés tes premiers jours dans le monde du Milan ?

« Ça se passe bien. J’ai simplement dû m’installer très vite. Pour l’instant, je suis à l’hôtel, je cherche à trouver un appartement. Avec le groupe, ça a été fantastique. Les entraîneurs m’aident vraiment et ils parlent tous anglais, donc pour l’instant, ça a été facile pour moi. Mes coéquipiers aussi sont formidables. Tout le monde essaie de m’aider à m’intégrer le plus rapidement possible. Et sur le plan du jeu, je pense que le coach essaie de m’intégrer progressivement, de me faire m’habituer au groupe, de me faire m’habituer en restant sur le banc pour comprendre le jeu. Donc oui, de ce côté-là, ça a été assez tranquille. »

Qu’est-ce qui t’a surpris pendant ces premiers jours ?

« Les supporters. J’ai été frappé par le fait qu’ils soient tous aussi passionnés par le Milan et par leur immense envie : ils veulent gagner et voir leur équipe réussir. »

Préfères-tu marquer ou faire une passe décisive ?

« Ça dépend. Parfois, j’aime faire des passes décisives, ça me procure de la joie, mais marquer me donne aussi beaucoup de confiance. Donc je dirais les deux. Il faut faire les deux : pour être un meilleur joueur, tu dois savoir faire les deux. Donc j’essaie de le faire le plus possible. »