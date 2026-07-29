Les principes qu’Amorim cherche à apporterà l’AC Milan marquent une rupture nette avec ce qu’avaient proposé la saison dernière Allegri et son staff. Le bloc bas ne sera plus qu’un lointain souvenir, l’objectif est de dominer le jeu avec une proposition de football basée sur le pressing haut et la récupération du ballon dans la moitié de terrain adverse. Il faut des joueurs intenses, avec une grande personnalité pour savoir lire les différentes phases d’un match. Des joueurs à la Pierre-Emile Hojbjerg pour être clair : le milieu de terrain danois né en 1995 est une demande précise formulée par le technicien portugais au staff stratégique du mercato de l’AC Milan.
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Milan, Hojbjerg reste bien placé dans la liste des renforts possibles pour le milieu de terrain : le Danois veut jouer en Serie A
UN LEADER POUR LE MILIEU DE TERRAIN
6 buts et 9 passes décisives en 62 apparitions sous le maillot de l’OM, réparties sur deux saisons, pour un Hojbjerg qui s’est imposé d’entrée comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Sa carte d’identité qui n’est plus toute jeune n’est qu’un détail pour un athlète fort, doté d’une condition physique et mentale exceptionnelle. L’international danois possède ces qualités de leader qu’Amorim et Cardinale veulent ajouter à un effectif composé de plusieurs joueurs encore très jeunes.
Des ventes sont nécessaires
Dans l’effectif des milieux du Milan, on risque de n’avoir plus que des places debout tant l’encombrement est grand : Rabiot, Modric, Fofana, Loftus-Cheek (qui peut aussi jouer quelques mètres plus haut, en soutien de l’attaque, NDLR), Musah, Ricci, Jashari et Comotto. Sans même compter Bondo, qui n’a même pas été convoqué pour le stage. Pour faire de la place à Hojbjerg, le Milan doit d’abord céder au moins deux joueurs. Les principaux candidats ? Ricci et Fofana surtout.
HOJBJERG ATTEND
Lié à l’OM par un contrat arrivant à échéance en 2028, Hojbjerg s’entraîne avec le club français avec son professionnalisme habituel. À Marseille, il est uni par une relation de forte estime réciproque et seul un appel de l’AC Milan peut semer le doute : l’ancien de Tottenham est flatté par l’intérêt de l’AC Milan et attend des développements. La possibilité de jouer en Serie A le séduit depuis un certain temps et ce n’est pas un hasard si son agent, depuis deux ans, est justement italien.
10/15 MILLIONS
À Marseille, Hojbjerg est un joueur central, mais cette position n’exclut pas un départ lors de ce mercato : une offre comprise entre 10 et 15 millions pourrait suffire à l’AC Milan, qui cherche des acquéreurs pour Fofana. Le milieu de terrain français plaît beaucoup à Crystal Palace, pour une valorisation de 15 à 20 millions, soit précisément la somme nécessaire pour recruter Hojbjerg.
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