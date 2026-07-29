Les principes qu’Amorim cherche à apporterà l’AC Milan marquent une rupture nette avec ce qu’avaient proposé la saison dernière Allegri et son staff. Le bloc bas ne sera plus qu’un lointain souvenir, l’objectif est de dominer le jeu avec une proposition de football basée sur le pressing haut et la récupération du ballon dans la moitié de terrain adverse. Il faut des joueurs intenses, avec une grande personnalité pour savoir lire les différentes phases d’un match. Des joueurs à la Pierre-Emile Hojbjerg pour être clair : le milieu de terrain danois né en 1995 est une demande précise formulée par le technicien portugais au staff stratégique du mercato de l’AC Milan.