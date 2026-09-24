« Je joue au football depuis toujours, je ne sais pas exactement depuis quand. Ma première équipe, c’était l’Olhanense, à 4 ans. J’ai commencé à jouer avec des enfants plus âgés que moi, eux avaient 5-6 ans. J’étais le plus petit parce qu’il n’y avait pas d’équipe pour mon âge à ce moment-là, mais moi, je voulais jouer. C’est mon premier souvenir.

Je passe beaucoup de temps avec mon grand-père. Je ne sais pas grand-chose de sa carrière de footballeur, j’en sais davantage sur celle de mon père parce qu’on m’en a parlé. Encore aujourd’hui, il m’aide chaque semaine, à chaque match. C’est toujours lui le premier à m’aider à chaque instant. Il a joué, donc il sait mieux que les autres ce que signifie jouer et faire certaines choses sur le terrain. C’est aussi le premier à me dire la vérité et à exiger plus de moi. Si, par exemple, je marque 5 buts dans un match, mais qu’ensuite j’en rate un, la première chose qu’il me dit, c’est : « Tu pouvais faire mieux sur cette occasion. » Il est toujours franc avec moi et me pousse sans cesse à m’améliorer et à passer au niveau supérieur. Ma mère, en revanche, est beaucoup plus loquace que mon père. Mon père est plus réservé, plus calme. Et ma mère élève la voix parce qu’elle n’arrive pas à gérer le stress. »