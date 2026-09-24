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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduit par

Milan, Gonçalo Ramos : « J’aimerais vivre longtemps à Milan. Mon père jouait, il m’aide encore aujourd’hui »

Milan AC
G. Ramos
R. Amorim

Le début de l’aventure de Gonçalo Ramos avec l’AC Milan n’a assurément pas été simple, tant du point de vue de la pression que de l’efficacité devant le but, mais la victoire contre Lecce a chassé les mauvaises pensées et les nuages de Milanello, redonnant aux joueurs et à Ruben Amorim une sérénité retrouvée.


Interrogé par les canaux officiels du club milanais, l’attaquant portugais est revenu sur son aventure avec l’AC Milan, sur son adaptation en Italie et à Milan, sur sa relation avec Amorim, et il a également révélé de nombreux détails sur sa vie privée.


  • LES SUPPORTERS

    « L’affection des supporters ? C’était très beau, j’ai rencontré les supporters pour la première fois à Jakarta où nous avons beaucoup de soutiens. C’était incroyable, parce que nous étions si loin de chez nous mais nous pouvions clairement ressentir leur soutien. On comprend à quel point l’AC Milan est énorme comme club et en termes de supporters. Nos supporters nous donnent de la force et du soutien à chaque match. J’aime ressentir cette chaleur pendant le match. Parfois, cela peut sembler être une petite aide, mais dans les moments importants, c’est fondamental ».

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  • LA FAMILLE ET LE PLAT PRÉFÉRÉ

    « Chaque année, je passe au moins une semaine en Algarve avec ma famille, parce que c’est un endroit spécial. Il y a énormément de touristes et on y trouve un peu de tout : un beau climat, de la bonne nourriture, de la tranquillité si l’on parvient à trouver les bons endroits. Pour moi, c’est Olhão, avec le littoral qui longe la ville… Ça s’appelle Rio Formosa, c’est l’un des plus beaux endroits de l’Algarve.

    Plat préféré En portugais, on dit « choco », seiche. On la fait cuire à la poêle, puis on la mange avec des pommes de terre nappées de sauce. C’est mon plat préféré ».

  • LES DÉBUTS ET L’AIDE DE SON PÈRE FOOTBALLEUR

    « Je joue au football depuis toujours, je ne sais pas exactement depuis quand. Ma première équipe, c’était l’Olhanense, à 4 ans. J’ai commencé à jouer avec des enfants plus âgés que moi, eux avaient 5-6 ans. J’étais le plus petit parce qu’il n’y avait pas d’équipe pour mon âge à ce moment-là, mais moi, je voulais jouer. C’est mon premier souvenir.

    Je passe beaucoup de temps avec mon grand-père. Je ne sais pas grand-chose de sa carrière de footballeur, j’en sais davantage sur celle de mon père parce qu’on m’en a parlé. Encore aujourd’hui, il m’aide chaque semaine, à chaque match. C’est toujours lui le premier à m’aider à chaque instant. Il a joué, donc il sait mieux que les autres ce que signifie jouer et faire certaines choses sur le terrain. C’est aussi le premier à me dire la vérité et à exiger plus de moi. Si, par exemple, je marque 5 buts dans un match, mais qu’ensuite j’en rate un, la première chose qu’il me dit, c’est : « Tu pouvais faire mieux sur cette occasion. » Il est toujours franc avec moi et me pousse sans cesse à m’améliorer et à passer au niveau supérieur. Ma mère, en revanche, est beaucoup plus loquace que mon père. Mon père est plus réservé, plus calme. Et ma mère élève la voix parce qu’elle n’arrive pas à gérer le stress. »

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  • Milan et l’italien

    « Je sais dire des choses simples comme “salut”, “demain”, “football”, “attaquant”. Je comprends presque tout. Milan ? Moi, je préfère la vie en ville. Même quand j’étais à Paris, nous avions choisi de vivre près du centre. Je pense que c’est mieux, parce que quand nous ne nous entraînons pas, j’ai quelque chose à faire, si je veux. C’est aussi plus sûr pour ma famille.

    J’ai vécu dans deux villes merveilleuses, mais j’aimerais énormément vivre ici parce qu’il y a certaines similitudes avec le Portugal. En plus, c’est une ville merveilleuse, plus calme que Paris et pour moi c’est mieux parce que je n’aime pas le chaos. »

  • LOISIR

    « D’autres passions ? La NBA. J’adore jouer au basket, c’est mon sport préféré. J’aime regarder la NBA et maintenant Philadelphie… Maintenant, ils ont LeBron James, c’est la nouvelle équipe de LeBron. J’aime aussi d’autres sports comme la Formule 1. Mon pilote préféré est Hamilton et mon écurie préférée est Ferrari. Ensuite, j’aime aller au cinéma, mais le popcorn doit être bon. Côté séries, j’aime Peaky Blinders. Films ? La Planète des singes ».

  • AMORIM

    « Je me souviens quand j’étais à Benfica et que nous avons fait match nul 2-2 contre le Sporting, et j’ai marqué deux buts contre le coach Amorim. J’étais très heureux. Je n’en parle pas avec lui, seulement avec les membres du staff Carlos et Vital. À l’époque, il me connaissait déjà parce que nous étions en plein milieu du championnat et que j’avais déjà joué beaucoup de matches avec Benfica. Cela l’a aidé à mieux me connaître. »

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