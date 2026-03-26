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Gabriele Stragapede

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Milan, Gimenez se confie : « J'étais titulaire, je me demandais si je devais arrêter ou continuer. J'ai pris des médicaments pour pouvoir jouer, mais à un moment donné, je n'arrivais plus à courir »

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S. Gimenez

L'attaquant mexicain revient sur sa longue période de blessure.

Une longue blessure, une décision difficile à prendre et une convalescence qui vient de s'achever, et qui l'a conduit à faire son retour sur le terrain lors du dernier match de championnat, dans les dernières minutes de la rencontre de Serie A contre Turin.

Santiago Gimenez, l'attaquant mexicain numéro 7 du Milan, a raconté, lors d'une interview accordée à TUDN, le parcours qui l'a conduit à la décision définitive de se faire opérer de la cheville, décrivant son état d'esprit et les sentiments qu'il a éprouvés pendant cette longue période loin des terrains.

Voici l'intégralité de ses déclarations.

  • D'OÙ VIENT LA DOULEUR À LA CHEVILLE ?

    Gimenez explique depuis combien de temps il souffrait de problèmes à la cheville : « Cette gêne m'accompagnait déjà avant la Gold Cup ; en tant que joueur, on se dit que ce n'est rien, qu'il faut continuer, mais après chaque match, la douleur a commencé à s'intensifier de plus en plus, jusqu'à atteindre un stade où elle était vraiment très forte. »

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  • LES DOUTES

    L'attaquant mexicain évoque également la nécessité de prendre des médicaments pour tenir le coup et continuer à jouer : « J'étais titulaire au Milan, j'avais de très grandes attentes, et c'est là que l'on commence à se demander s'il faut arrêter ou continuer. J'ai décidé de persévérer, j'ai pris des médicaments pour pouvoir jouer, jusqu'à ce que j'en arrive à un point où je ne pouvais plus tenir le coup, ni courir, j'avais très mal. »

  • LE CHOIX

    Enfin, le numéro 7 mexicain des Rossoneri revient sur sa décision d'arrêter : « Lors de ce match contre l'Atalanta, j'ai pris une double dose de médicaments. C'est là que j'ai décidé d'arrêter et, après les examens et les radiographies, la décision a été prise de m'opérer ; avec la Coupe du monde cet été, on évalue toutes les possibilités, et la décision que j'ai prise, en accord avec ma famille, a été de me faire opérer, et c'était le meilleur choix. »

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