Milan, Gimenez se confie : « J'étais titulaire, je me demandais si je devais arrêter ou continuer. J'ai pris des médicaments pour pouvoir jouer, mais à un moment donné, je n'arrivais plus à courir »

Une longue blessure, une décision difficile à prendre et une convalescence qui vient de s'achever, et qui l'a conduit à faire son retour sur le terrain lors du dernier match de championnat, dans les dernières minutes de la rencontre de Serie A contre Turin.

Santiago Gimenez, l'attaquant mexicain numéro 7 du Milan, a raconté, lors d'une interview accordée à TUDN, le parcours qui l'a conduit à la décision définitive de se faire opérer de la cheville, décrivant son état d'esprit et les sentiments qu'il a éprouvés pendant cette longue période loin des terrains.

Voici l'intégralité de ses déclarations.