Milan, Gimenez : « Je me sens enfin bien, le terrain m'avait manqué. Un but ? Je ne veux pas me mettre la pression. Et nous croyons au Scudetto »

CONDITION PHYSIQUE - « Je me sens très bien, le terrain m'avait manqué. Le chemin a été long, avec des hauts et des bas. Je suis enfin de retour sur le terrain ; j'ai eu des problèmes à la cheville, mais maintenant tout va bien. »





SCUDETTO - « On y croit toujours, mais pour l’instant, on prend les matchs les uns après les autres et le plus important, c’est d’être toujours prêts, sans penser à l’avenir. Quand on reviendra des sélections nationales, il faudra être concentrés. »





SANS BUT - « Je ne veux pas me mettre la pression, je veux juste aider l'équipe à gagner, c'est ce qui compte le plus. Le reste viendra tout seul. »





ALLEGRI - « Il nous aide beaucoup, mais le plus important, c’est de jouer pour l’équipe. Il est content de nous, il nous le dit tout le temps. »