Jusqu’ici, cette Coupe du monde a tenu ses promesses, mettant à l’honneur les grands attaquants : de Mbappé à Cristiano Ronaldo, de Messi à Haaland, en passant par David, Saibari et Cunha. Santiago Gimenez, pourtant arrivé avec de hautes ambitions, manque encore à l’appel. L’avant-centre, propriété du Milan, n’est que la quatrième option du sélectionneur mexicain Aguirre, qui lui préfère Jimenez, Quinones et même Martinez. Le « Bebote » n’est pas entré en jeu lors du match d’ouverture contre l’Afrique du Sud, a disputé 15 minutes face à la Corée du Sud puis une trentaine contre la République tchèque, sans marquer ni offrir la moindre passe décisive. Une tendance qui confirme sa saison dernière, décevante, sous le maillot du Milan en Serie A.
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Milan : Giménez, en deçà des attentes lors de la Coupe du monde, est désormais sur le marché des transferts ; les dernières informations concernant Porto
LE MARCHÉ DES TRANSFerts APRÈS LA COUPE DU MONDE
« Nous avons convenu de laisser mon agent gérer tout cela et de ne pas m’en informer tant que je suis concentré sur ma sélection nationale. Après la Coupe du monde, nous verrons ce qui se passera, mais le pacte est clair : ne pas aborder le sujet pendant la compétition. Pour l’instant, cette éventualité ne m’empêche pas de dormir. Je suis totalement concentré sur la Coupe du monde. Ces moments sont rares, au maximum six dans une carrière, et je veux en profiter au maximum sans me laisser distraire par des éléments que je ne maîtrise pas. Je laisse le soin à Dieu de gérer le reste, je me concentre sur ma tâche, c’est tout. »
Dans une interview accordée à TV Azteca, « Bebote »laisse entendre qu’il pourrait envisager un avenir loin du Milan. L’ancien joueur du Feyenoord, conscient de ne pas figurer au cœur du nouveau projet des Rossoneri, a mandaté son agent pour explorer les meilleures options sur le marché.
Où Pupo peut-il jouer ?
Selon des informations, d’abord relayées par la presse mexicaine, puis rapidement démenties par le club portugais, Porto aurait discuté avec Milan au sujet de l’attaquant Santiago Gimenez. Les Dragons, qui viennent de recruter André Silva, sont bien à la recherche d’un avant-centre, mais n’ont pas entamé de négociations pour le Mexicain. Une piste plus avancée mènerait à l’Orlando City de Griezmann.
La valeur comptable résiduelle de Gimenez s’élève à 23,4 millions d’euros, et il reviendra à son agent, Rafaela Pimenta, de trouver une issue financièrement viable pour le Milan, qui refuse d’enregistrer une moins-value.