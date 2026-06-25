« Nous avons convenu de laisser mon agent gérer tout cela et de ne pas m’en informer tant que je suis concentré sur ma sélection nationale. Après la Coupe du monde, nous verrons ce qui se passera, mais le pacte est clair : ne pas aborder le sujet pendant la compétition. Pour l’instant, cette éventualité ne m’empêche pas de dormir. Je suis totalement concentré sur la Coupe du monde. Ces moments sont rares, au maximum six dans une carrière, et je veux en profiter au maximum sans me laisser distraire par des éléments que je ne maîtrise pas. Je laisse le soin à Dieu de gérer le reste, je me concentre sur ma tâche, c’est tout. »





Dans une interview accordée à TV Azteca, « Bebote »laisse entendre qu’il pourrait envisager un avenir loin du Milan. L’ancien joueur du Feyenoord, conscient de ne pas figurer au cœur du nouveau projet des Rossoneri, a mandaté son agent pour explorer les meilleures options sur le marché.