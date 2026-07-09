Milan : Gila fait ses adieux à la Lazio : « Je pars dans les prochains jours ». Vendredi, il passera la visite médicale avec le club rossonero

L'accord entre le Milan AC et la Lazio a été conclu sur la base d'un montant fixe de 27 millions d'euros, plus 3 millions de primes. Les négociations, menées tambour battant par l’agent d’Alexandre Gila, Alejandro Camano, et arbitrées par la fermeté de Cardinale, ont abouti en moins d’une semaine. La Lazio, qui réclamait 27 millions fermes plus 3 millions de bonus, empochera 15 millions d’euros ; le solde reviendra au Real Madrid, détenteur de 50 % des droits sur une éventuelle revente.

Gila s’engagera pour un salaire net de 5 millions d’euros par saison jusqu’en 2031.