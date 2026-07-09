Mario Gila au Milan, c’est officiel. Le défenseur espagnol a confirmé ce matin à Formello, en marge du rassemblement de la Lazio, qu’il s’apprêtait à signer avec le club rossonero : « Je pars dans les prochains jours ». Il a ensuite salué les supporters présents en leur accordant photos et autographes.
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Milan : Gila fait ses adieux à la Lazio : « Je pars dans les prochains jours ». Vendredi, il passera la visite médicale avec le club rossonero
CONSULTATIONS MÉDICALES EN FIN DE SEMAINE
Mario Gila est prêt à rejoindre Milan et à entamer sa nouvelle aventure sous les couleurs des Rossoneri. Le club de la via Aldo Rossi est en train de finaliser les formalités administratives avec la Lazio ; on en est aux derniers détails. D’après nos informations, le défenseur espagnol de 25 ans devrait arriver demain à Milan pour passer sa visite médicale à la clinique privée La Madonnina.
LES DÉTAILS DE L'AFFAIRE
L'accord entre le Milan AC et la Lazio a été conclu sur la base d'un montant fixe de 27 millions d'euros, plus 3 millions de primes. Les négociations, menées tambour battant par l’agent d’Alexandre Gila, Alejandro Camano, et arbitrées par la fermeté de Cardinale, ont abouti en moins d’une semaine. La Lazio, qui réclamait 27 millions fermes plus 3 millions de bonus, empochera 15 millions d’euros ; le solde reviendra au Real Madrid, détenteur de 50 % des droits sur une éventuelle revente.
Gila s’engagera pour un salaire net de 5 millions d’euros par saison jusqu’en 2031.
Vendredi : les joueurs passeront la visite médicale.
Selon les informations recueillies par notre rédaction, Mario Gila doit atterrir ce soir à Milan vers 20 h 20. Les examens médicaux avec le club rossonero, à la clinique privée La Madonnina, sont programmés vendredi 10 juillet.
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