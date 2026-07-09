Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
cm grafica gila milan nuova

Traduit par

Milan : Gila fait ses adieux à la Lazio : « Je pars dans les prochains jours ». Amorim l'attend lundi pour le rassemblement des Rossoneri

Milan AC
Mercato

Le Milan AC frappe à nouveau : Gila a confirmé qu’il effectuera bientôt la visite médicale avec le club rossonero.

Mario Gila au Milan, c’est officiel. Le défenseur espagnol a confirmé ce matin à Formello, lors du rassemblement de la Lazio, qu’il s’engagera prochainement avec le club rossonero : « Je pars dans les prochains jours ». Il a ensuite salué les supporters présents en signant des autographes et en posant pour des photos. 

  • CONSULTATIONS MÉDICALES LE WEEK-END

    Mario Gila est prêt à rejoindre Milan et à entamer sa nouvelle aventure sous les couleurs des Rossoneri. Le club de la via Aldo Rossi est en train de finaliser les formalités administratives avec la Lazio ; il ne reste plus que quelques détails à régler. D’après nos informations, le défenseur espagnol de 25 ans devrait arriver demain à Milan pour passer sa visite médicale à la clinique privée La Madonnina.

    • Publicité

  • LES DÉTAILS DE L'AFFAIRE

    L'accord entre le Milan AC et la Lazio a été conclu sur la base d'un montant fixe de 27 millions d'euros, plus 3 millions de primes. Les négociations, menées avec efficacité par l’agent d’Alexandre Gila, Alejandro Camano, et arbitrées par la fermeté de Gerry Cardinale, ont abouti en moins d’une semaine. La Lazio, qui réclamait 27 millions fermes plus 3 millions de bonus, percevra 15 millions d’euros ; le solde reviendra au Real Madrid, détenteur de 50 % des droits sur une éventuelle revente.

    Gila s’engagera pour un salaire net de 5 millions d’euros par saison jusqu’en 2031.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Jeux d'amitié des clubs
Celtic crest
Celtic
CEL
Milan AC crest
Milan AC
MIL