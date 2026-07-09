Mario Gila au Milan, c’est officiel. Le défenseur espagnol a confirmé ce matin à Formello, lors du rassemblement de la Lazio, qu’il s’engagera prochainement avec le club rossonero : « Je pars dans les prochains jours ». Il a ensuite salué les supporters présents en signant des autographes et en posant pour des photos.
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Milan : Gila fait ses adieux à la Lazio : « Je pars dans les prochains jours ». Amorim l'attend lundi pour le rassemblement des Rossoneri
CONSULTATIONS MÉDICALES LE WEEK-END
Mario Gila est prêt à rejoindre Milan et à entamer sa nouvelle aventure sous les couleurs des Rossoneri. Le club de la via Aldo Rossi est en train de finaliser les formalités administratives avec la Lazio ; il ne reste plus que quelques détails à régler. D’après nos informations, le défenseur espagnol de 25 ans devrait arriver demain à Milan pour passer sa visite médicale à la clinique privée La Madonnina.
LES DÉTAILS DE L'AFFAIRE
L'accord entre le Milan AC et la Lazio a été conclu sur la base d'un montant fixe de 27 millions d'euros, plus 3 millions de primes. Les négociations, menées avec efficacité par l’agent d’Alexandre Gila, Alejandro Camano, et arbitrées par la fermeté de Gerry Cardinale, ont abouti en moins d’une semaine. La Lazio, qui réclamait 27 millions fermes plus 3 millions de bonus, percevra 15 millions d’euros ; le solde reviendra au Real Madrid, détenteur de 50 % des droits sur une éventuelle revente.
Gila s’engagera pour un salaire net de 5 millions d’euros par saison jusqu’en 2031.
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