Mario Gila est désormais bel et bien en route pour Milan. Ce matin, au centre d’entraînement de Formello, le défenseur espagnol a confirmé aux journalistes présents la signature imminente de son contrat avec le club rossonero. «Je pars dans les prochains jours», a-t-il déclaré avant de prendre des photos, de signer des autographes et de saluer les supporters présents. Il a ensuite atterri ce soir à Milan, vers 20 h 30 à l’aéroport de Linate Prime, où il a de nouveau adressé un salut aux fans.





Après son atterrissage, le nouveau défenseur rossonero s'est dirigé vers un hôtel du centre-ville où il passera la nuit, avant de subir les visites médicales prévues demain matin.





L’Espagnol a également confié : « Je suis très heureux d’être ici, prêt à relever tous les défis qui m’attendent. Je salue les supporters. »





Son numéro de maillot chez les Rossoneri n’a pas encore été officialisé. À la Lazio, il portait le 34, déjà attribué la saison dernière au jeune Vladimirov, intégré à l’équipe première en fin de championnat.







