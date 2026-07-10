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Milan : Gila a passé sa visite médicale et déclare : « Je suis prêt pour tous les défis ». L’officialisation du transfert est attendue

Milan AC
Mercato

Milan, deuxième coup de maître : Gila débarque en ville et s'apprête à signer officiellement, tout en livrant ses premières déclarations.

Mario Gila au Milan, c’est officiel. Le défenseur espagnol a confirmé ce matin à Formello, en marge du rassemblement de la Lazio, qu’il s’apprêtait à signer avec le club rossonero.  «Je pars dans les prochains jours», a-t-il déclaré avant de prendre des photos, de signer des autographes et de saluer les supporters présents. Il a ensuite atterri ce soir à Milan, vers 20 h 30 à l’aéroport de Linate Prime, où il a de nouveau adressé un salut aux fans.


Après son atterrissage, le nouveau défenseur rossonero a rejoint un hôtel du centre-ville pour y passer la nuit, en vue des visites médicales prévues ce matin et démarrées vers 8 h 45.


L’Espagnol a également confié : « Je suis très heureux d’être ici, prêt à relever tous les défis qui m’attendent. Je salue les supporters. »


Son numéro de maillot n’a pas encore été officialisé. À la Lazio, il portait le 34, déjà attribué la saison passée au jeune Vladimirov, intégré à l’équipe première en fin de championnat.



  • VISITES MÉDICALES

    Mario Gila est désormais prêt à entamer sa nouvelle aventure sous le maillot rossonero. Le club de la via Aldo Rossi a finalisé les formalités administratives avec la Lazio ; il ne reste plus que quelques détails à régler. D’après nos informations, le défenseur espagnol de 25 ans serait déjà en train de passer ses examens médicaux à la clinique privée La Madonnina.

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  • LES DÉTAILS DE L'AFFAIRE

    L'accord entre le Milan AC et la Lazio a été conclu sur la base d'un montant fixe de 27 millions d'euros, plus 3 millions de primes. Les négociations, menées avec efficacité par l’agent d’Alexis Saelemaekers, Alejandro Camano, et arbitrées par la détermination de Gerry Cardinale, ont abouti en moins d’une semaine. La Lazio, qui réclamait 27 millions fixes plus 3 millions de bonus, percevra 15 millions d’euros ; le solde reviendra au Real Madrid, détenteur de 50 % des droits sur une éventuelle revente.

    Gila s’engagera pour un salaire net de 5 millions d’euros par saison jusqu’en 2031.

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