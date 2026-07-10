Mario Gila au Milan, c’est officiel. Le défenseur espagnol a confirmé ce matin à Formello, en marge du rassemblement de la Lazio, qu’il s’apprêtait à signer avec le club rossonero. «Je pars dans les prochains jours», a-t-il déclaré avant de prendre des photos, de signer des autographes et de saluer les supporters présents. Il a ensuite atterri ce soir à Milan, vers 20 h 30 à l’aéroport de Linate Prime, où il a de nouveau adressé un salut aux fans.





Après son atterrissage, le nouveau défenseur rossonero a rejoint un hôtel du centre-ville pour y passer la nuit, en vue des visites médicales prévues ce matin et démarrées vers 8 h 45.





L’Espagnol a également confié : « Je suis très heureux d’être ici, prêt à relever tous les défis qui m’attendent. Je salue les supporters. »





Son numéro de maillot n’a pas encore été officialisé. À la Lazio, il portait le 34, déjà attribué la saison passée au jeune Vladimirov, intégré à l’équipe première en fin de championnat.







