Mario Gila est désormais bel et bien en route pour Milan. Ce matin, au centre d’entraînement de Formello où la Lazio était réunie, le défenseur espagnol a confirmé aux journalistes la signature imminente de son contrat avec le club rossonero. «Je pars dans les prochains jours», a-t-il déclaré avant de prendre des photos, de signer des autographes et de saluer les supporters présents. Il a ensuite atterri ce soir à Milan, vers 20 h 30 à l’aéroport de Linate Prime, où il a de nouveau adressé un salut aux fans.





Après son atterrissage, le nouveau défenseur rossonero a pris la direction d’un hôtel du centre-ville. Il y passera la nuit avant de subir les visites médicales prévues demain matin. Le numéro de maillot que Gila a choisi pour son aventure chez les Rossoneri n’a pas encore été officialisé. À la Lazio, il portait le numéro 34, attribué la saison dernière au Milan au jeune Vladimirov, intégré à l’équipe première lors des dernières journées du championnat.



