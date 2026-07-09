Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
cm grafica gila milan nuova

Traduit par

Milan : Gila a atterri à Milan ; il va maintenant passer la visite médicale avec le club rossonero, puis l'annonce officielle sera faite

Milan AC
Mercato

Milan place son deuxième coup : Gila a atterri en ville et attend désormais l’officialisation.

Mario Gila est désormais bel et bien en route pour Milan. Ce matin, au centre d’entraînement de Formello où la Lazio était réunie, le défenseur espagnol a confirmé aux journalistes la signature imminente de son contrat avec le club rossonero.  «Je pars dans les prochains jours», a-t-il déclaré avant de prendre des photos, de signer des autographes et de saluer les supporters présents. Il a ensuite atterri ce soir à Milan, vers 20 h 30 à l’aéroport de Linate Prime, où il a de nouveau adressé un salut aux fans.


Après son atterrissage, le nouveau défenseur rossonero a pris la direction d’un hôtel du centre-ville. Il y passera la nuit avant de subir les visites médicales prévues demain matin. Le numéro de maillot que Gila a choisi pour son aventure chez les Rossoneri n’a pas encore été officialisé. À la Lazio, il portait le numéro 34, attribué la saison dernière au Milan au jeune Vladimirov, intégré à l’équipe première lors des dernières journées du championnat.


  • VISITES MÉDICALES

    Mario Gila est désormais prêt à entamer son nouveau chapitre sous le maillot rossonero. Le club de la via Aldo Rossi a finalisé les formalités administratives avec la Lazio ; seuls quelques détails restent à régler. Selon nos informations, le défenseur espagnol de 25 ans doit passer sa visite médicale demain à la clinique privée La Madonnina.

    • Publicité

  • LES DÉTAILS DE L’AFFAIRE

    L'accord entre le Milan AC et la Lazio a été conclu sur la base d'un montant fixe de 27 millions d'euros, plus 3 millions de primes. Les négociations, menées avec efficacité par l’agent d’Alex Gila, Alejandro Camano, et arbitrées par la détermination de Cardinale, ont abouti en moins d’une semaine. La Lazio percevra 15 millions d’euros, le solde revenant au Real Madrid, détenteur de 50 % des droits sur une éventuelle revente.

    Gila s’engagera pour un salaire net de 5 millions d’euros par saison jusqu’en 2031.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Jeux d'amitié des clubs
Celtic crest
Celtic
CEL
Milan AC crest
Milan AC
MIL