Milan : Gerry Cardinale lance une nouvelle pique à l’ancien entraîneur Allegri : « Nous voulons jouer pour gagner plutôt que pour ne pas perdre, nous réinstaurons la culture de la victoire. »

« Le mandat est clair : nous voulons jouer pour gagner, plutôt que pour ne pas perdre, dans tout ce qui concerne l'AC Milan, mais surtout sur le terrain. À compter d’aujourd’hui, l’ensemble de l’organisation du club profitera de sa présence à temps plein, de sa détermination et du sens de l’urgence avec lequel il travaillera pour rétablir une culture de la victoire et des résultats au sein du club », déclare Gerry Cardinale, qui a choisi le Portugais Rubén Amorim pour succéder à Allegri à la tête de l’équipe.