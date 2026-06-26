Le président du Milan, Gerry Cardinale, s'est exprimé via les canaux officiels du club rossonero pour commenter la nomination, ce jour, de Massimo Calvelli au poste de nouveau PDG, en remplacement de Giorgio Furlani. Dans son intervention, le patron de la via Aldo Rossi a glissé une pique à l’encontre de l’ancien entraîneur Massimiliano Allegri, limogé le 25 mai dernier, ainsi que du directeur sportif Igli Tare et du directeur technique Geoffrey Moncada.
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Milan : Gerry Cardinale lance une nouvelle pique à l’ancien entraîneur Allegri : « Nous voulons jouer pour gagner plutôt que pour ne pas perdre, nous réinstaurons la culture de la victoire. »
LES PROPOS DU CARDINAL
« Le mandat est clair : nous voulons jouer pour gagner, plutôt que pour ne pas perdre, dans tout ce qui concerne l'AC Milan, mais surtout sur le terrain. À compter d’aujourd’hui, l’ensemble de l’organisation du club profitera de sa présence à temps plein, de sa détermination et du sens de l’urgence avec lequel il travaillera pour rétablir une culture de la victoire et des résultats au sein du club », déclare Gerry Cardinale, qui a choisi le Portugais Rubén Amorim pour succéder à Allegri à la tête de l’équipe.
LE GEL DES INDEMNITÉS DE DÉPART
Cette prise de position confirme que l’expérience entre le Milan et Massimiliano Allegri, limitée à une seule saison conclue par une décevante cinquième place – synonyme d’élimination de la prochaine Ligue des champions – s’est soldée par un bilan mitigé. Les deux parties n’ont pas encore trouvé d’accord sur les modalités de la rupture de contrat ni sur le montant de l’indemnité à verser à l’entraîneur toscan et à son staff toujours sous contrat, étape préalable à son arrivée à Naples, où un accord de trois ans est déjà acté. L’entourage de l’entraîneur réclame environ 5 millions d’euros, tandis que la première proposition du club rossonero s’élevait à 500 000 euros. Une démission suivie d’une action en justice pour préjudice d’image reste une option envisageable.
Cardinale présente Calvelli
Le communiqué officialisant la nomination de Massimo Calvelli au poste de directeur général contient les déclarations suivantes : « Depuis son arrivée chez RedBird l’année dernière, Massimo s’est distingué comme leader et promoteur d’un modèle organisationnel capable de valoriser les individus et de favoriser une culture de collaboration et de professionnalisme. Il a codirigé notre investissement dans l’AC Milan aux côtés de David Castelblanco, associé chez RedBird, tous deux sous ma responsabilité directe. Chez RedBird, nos dirigeants prennent souvent les commandes sur le terrain pour assurer une exécution irréprochable, surtout en période de transformation et d’innovation. Au cours de l’année écoulée, Massimo a pleinement assumé ce rôle, s’intégrant totalement au sein de l’AC Milan. »