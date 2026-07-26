Comme le rapporte El Nacional, l’AC Milan aurait présenté au FC Barcelone une offre de 20 millions d’euros, jugée encore insuffisante par le club catalan. La demande se situerait autour de 35 millions, avec une bonne marge pour négocier à la baisse, en y ajoutant éventuellement des bonus et un pourcentage sur une future revente.





Gerard Martin, auteur de 30 matches de Liga la saison dernière, souhaiterait rester au FC Barcelone, avec lequel il est encore lié par un long contrat, qui expire en 2028, mais la direction du club blaugrana a ouvert la porte à un transfert pour des raisons budgétaires. Et l’AC Milan s’active aussi pour devancer la concurrence de Chelsea.