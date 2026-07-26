Le premier test amical du Milan à Celtic Park contre le Celtic a livré plusieurs enseignements, certains positifs et d’autres moins. Milan a mal abordé la rencontre, en affichant peu de vivacité et quelques difficultés dans la gestion des situations défensives. Pour mener à bien un projet technique ambitieux comme celui d’Amorim, avec une relance depuis l’arrière, il faut des défenseurs dotés d’une qualité technique supérieure à ceux actuellement présents dans l’effectif. Une opportunité peut venir d’Espagne, et plus précisément de Barcelone, où évolue ce Gerard Martin qui figure depuis des mois sur la liste des joueurs suivis par la cellule mercato du Milan.
Traduit par
Milan : Gerard Martin est le défenseur qu’il faut pour Amorim, contacts avec le FC Barcelone, le coût de l’opération
POURQUOI OUI
1,86 m, pied gauche et formation à la Masia : Gerard Martin est un joueur qui possède toutes les caractéristiques pour devenir un élément important du nouveau Milan d’Amorim. Né en 2002, il plaît beaucoup à l’AC Milan, au point que l’ancien directeur sportif Tare avait déjà entamé des discussions avec le FC Barcelone pour évaluer la faisabilité de l’opération. Martin et Gila seraient les deux principales options en matière de leadership défensif, avec pour mission de construire le jeu depuis l’arrière.
Première offre refusée
Comme le rapporte El Nacional, l’AC Milan aurait présenté au FC Barcelone une offre de 20 millions d’euros, jugée encore insuffisante par le club catalan. La demande se situerait autour de 35 millions, avec une bonne marge pour négocier à la baisse, en y ajoutant éventuellement des bonus et un pourcentage sur une future revente.
Gerard Martin, auteur de 30 matches de Liga la saison dernière, souhaiterait rester au FC Barcelone, avec lequel il est encore lié par un long contrat, qui expire en 2028, mais la direction du club blaugrana a ouvert la porte à un transfert pour des raisons budgétaires. Et l’AC Milan s’active aussi pour devancer la concurrence de Chelsea.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles