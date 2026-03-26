Matteo Gabbia, défenseur du Milan, s'est confié à Sky Sport sur son retour à la compétition, la situation actuelle du Milan et les chances de remporter le championnat. Mais ce n'est pas tout. La saison des Rossoneri n'est pas encore terminée, tout peut encore arriver, grâce à Massimiliano Allegri : « Nous avons la chance d'avoir un entraîneur et un staff dotés d'une grande expérience et d'un charisme exceptionnel. Il nous a tous fait progresser. Sa gestion du groupe est extraordinaire et, d’un point de vue technique et tactique, il nous donne de nouvelles indications auxquelles je n’étais personnellement pas habitué. J’ai également été très impressionné par sa gestion des entraînements et des moments clés du match : souvent, il nous dit des choses avant les matchs qui se vérifient ensuite sur le terrain. Cela montre bien son niveau. Le mérite de notre parcours revient à tout le staff, mais aussi à nous, les joueurs. »
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Milan, Gabbia : « Une dispute entre Leao et Pulisic ? Des informations erronées ont circulé, nous sommes tous du même côté et nous travaillons pour le même objectif »
« LITE » PULISIC-LEAO
« En réalité, il ne s'est rien passé de grave entre Leao et Pulisic. Ce sont deux jeunes qui cherchent toujours à donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'équipe. Nous formons un groupe soudé et nous le prouvons chaque jour à Milanello. Ce sont des rumeurs qui ne reflètent pas la réalité : ici, nous sommes tous du même côté et nous travaillons pour le même objectif. »
RÉCUPÉRATION APRÈS UNE BLESSURE
« Je me sens certainement un peu mieux. Ça a été une période intense : certaines choses se sont améliorées, mais j'ai aussi ressenti de nouvelles douleurs. Nous travaillons dur et faisons tout notre possible : l'objectif est de revenir le plus vite possible, mais surtout dans les meilleures conditions, tant pour moi que pour l'équipe. »
CHANCES DE REMPORTER LE TITRE
« Nous devons rester sereins. Il reste huit matchs à disputer et nous devons simplement nous concentrer sur le fait de donner le meilleur de nous-mêmes, en travaillant avec dévouement et ambition. À la fin de la saison, nous verrons alors ce que nous aurons accompli et où nous en serons. Ce qui arrivera sera ce que nous aurons mérité, et nous n’aurons certainement aucun regret. L’important est de continuer à donner le meilleur de nous-mêmes, comme nous l’avons toujours fait. »
DÉFI CONTRE NAPLES
« Naples est une équipe très forte, elle l'a prouvé. Mais nous devons nous concentrer uniquement sur nous-mêmes, avec la volonté d'aborder chaque match pour le gagner. Ensuite, à la fin de l'année, nous ferons le bilan. Le plus important, c'est de toujours faire de notre mieux. »