Milan, Gabbia : « Une dispute entre Leao et Pulisic ? Des informations erronées ont circulé, nous sommes tous du même côté et nous travaillons pour le même objectif »

Matteo Gabbia, défenseur du Milan, s'est confié à Sky Sport sur son retour à la compétition, la situation actuelle du Milan et les chances de remporter le championnat. Mais ce n'est pas tout. La saison des Rossoneri n'est pas encore terminée, tout peut encore arriver, grâce à Massimiliano Allegri : « Nous avons la chance d'avoir un entraîneur et un staff dotés d'une grande expérience et d'un charisme exceptionnel. Il nous a tous fait progresser. Sa gestion du groupe est extraordinaire et, d’un point de vue technique et tactique, il nous donne de nouvelles indications auxquelles je n’étais personnellement pas habitué. J’ai également été très impressionné par sa gestion des entraînements et des moments clés du match : souvent, il nous dit des choses avant les matchs qui se vérifient ensuite sur le terrain. Cela montre bien son niveau. Le mérite de notre parcours revient à tout le staff, mais aussi à nous, les joueurs. »



