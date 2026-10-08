Matteo Gabbia a enfin surmonté la blessure à la cheville qui l’a gêné en ce début de saison. Son Milan est reparti avec Ruben Amorim, qui continue de chercher le bon équilibre défensif, un domaine qui le concerne évidemment de près. Au micro de DAZN, le défenseur a expliqué les nouveautés que l’entraîneur portugais est en train d’apporter, avec un seul objectif affiché : gagner tous les matches pour pouvoir rêver aussi bien en Italie qu’en Europe.
Milan, Gabbia : « Nous sommes contents d’Amorim, mais quand on change, il faut du temps. Il cherche le bon équilibre défensif »
Satisfaits d’Amorim
« Le travail avec Amorim se passe bien. Nous sommes contents de ce que nous faisons, mais aussi conscients que nous devons nous améliorer dans tous les domaines.
La saison vient à peine de commencer, quand on change d’entraîneur il faut toujours un peu de temps. Nous essayons de réduire ces délais, avec le travail et le dévouement, on verra les choses sur lesquelles nous travaillons. »
HEUREUX DE MODRIC
« Qui, parmi les nouveaux, a impressionné ? Il est difficile de ne citer qu’un seul nom. Ce sont tous des garçons qui ont apporté quelque chose, sur le terrain comme en dehors.
Je suis content de tout le monde et je suis aussi très heureux du maintien de Modric. Nous formons un beau groupe et c’est désormais à nous de faire une belle saison. »
Amorim cherche la bonne formule en défense
« Le coach essaie de trouver le bon équilibre sur le plan défensif à l’échelle de l’équipe. Nous avons changé certaines choses par rapport à ce dont nous avions l’habitude.
Nous essayons ensuite de corriger quelques défauts que nous avons eus en ce début de saison. Nous avons envie de suivre le coach, de bien nous entraîner et de nous améliorer aussi sur le plan défensif ».
LA BLESSURE
« Ce mois et demi a été difficile parce que je n’allais pas bien et que je n’arrivais pas à jouer avec continuité à cause de ce problème à la cheville. Maintenant, je suis content d’avoir résolu cette blessure.
La trêve est arrivée au bon moment parce qu’elle m’a permis de m’entraîner et d’éliminer complètement le problème à la cheville. À partir de la reprise des matches, je compte être à 100 % ».
Gila m’a surpris
« Nous connaissions déjà Gila puisqu’il jouait en Serie A. C’est un joueur qui a de belles qualités et un garçon exceptionnel qui a très envie de bien faire. En tant que footballeur, je le connaissais déjà, donc si je dois dire en quoi il m’a surpris, je dirais qu’il m’a surpris en tant que personne »
Je me sens responsable.
« Je me sens toujours responsable d’être un exemple. Plus que l’expliquer avec des mots, ce qui compte, c’est la manière dont on se comporte et dont on vit certaines situations. J’essaie toujours d’être un professionnel exemplaire et de toujours faire le maximum. »
RIVAUX EN LIGUE DES CHAMPIONS
« Il y a beaucoup d’équipes bien armées. Mais nous devons rester humbles, ne penser qu’à nous-mêmes et nous rappeler aussi comment se sont passées les dernières saisons, surtout l’an dernier où nous avons fait beaucoup de bons matches, mais il faut ensuite de la lucidité, de la continuité et du professionnalisme jusqu’au bout. L’objectif de l’AC Milan est de gagner tous les matches et nous essaierons d’y parvenir chaque dimanche et chaque jeudi ».
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