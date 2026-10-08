« Le travail avec Amorim se passe bien. Nous sommes contents de ce que nous faisons, mais aussi conscients que nous devons nous améliorer dans tous les domaines.

La saison vient à peine de commencer, quand on change d’entraîneur il faut toujours un peu de temps. Nous essayons de réduire ces délais, avec le travail et le dévouement, on verra les choses sur lesquelles nous travaillons. »