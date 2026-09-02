Le Milan Futuro a dit au revoir, lors du dernier jour du mercato, à Jacopo Sardo et Kevin Zeroli : le premier a rejoint Pescara en prêt avec option, tandis que l'ancien capitaine du Milan Primavera a signé à Sud Tirol en prêt avec option d'achat, mais sans clause de rachat et avec un pourcentage de 20 % sur une future revente. Des joueurs intéressants à long terme sont restés dans l'effectif, comme Guernier et El Malick Cissè, ainsi que quelques top joueurs à relancer comme Vos et Balentien.
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Milan Futuro, Vos et ses coéquipiers en Premier League International Cup à Goodison Park : débuts aujourd’hui contre les U21 d’Everton
TOURNOI INTERNATIONAL
Une journée historique pour le Milan Futuro de l’entraîneur espagnol Navarro : la deuxième équipe de l’AC Milan sera en effet engagée lors de la première journée de la Premier League International Cup, un tournoi qui en est à sa dixième édition et qui met aux prises les meilleurs centres de formation anglais avec ceux des meilleures équipes d’Europe. La compétition, la saison dernière, a été remportée par le Borussia Dortmund en finale contre le Real Madrid : cette année, l’équipe de l’AC Milan pourra elle aussi se mesurer sur cette scène, ce qui lui permettra d’acquérir de l’expérience au niveau international.
Où la voir
Les débuts de Milan Futuro auront lieu à Liverpool face à Everton U21. Le cadre de la rencontre sera l’un des plus emblématiques de tout le football anglais : le mythique Goodison Park, qui, jusqu’à il y a deux saisons, était le stade de l’équipe première et qui est aujourd’hui utilisé par les équipes de jeunes et féminines. Le match débutera à 20 heures, heure italienne, et sera diffusé en direct sur l’application officielle du Milan.
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