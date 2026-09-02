Une journée historique pour le Milan Futuro de l’entraîneur espagnol Navarro : la deuxième équipe de l’AC Milan sera en effet engagée lors de la première journée de la Premier League International Cup, un tournoi qui en est à sa dixième édition et qui met aux prises les meilleurs centres de formation anglais avec ceux des meilleures équipes d’Europe. La compétition, la saison dernière, a été remportée par le Borussia Dortmund en finale contre le Real Madrid : cette année, l’équipe de l’AC Milan pourra elle aussi se mesurer sur cette scène, ce qui lui permettra d’acquérir de l’expérience au niveau international.