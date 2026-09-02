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Silvano Vos Grafica

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Milan Futuro, Vos et ses coéquipiers en Premier League International Cup à Goodison Park : débuts aujourd’hui contre les U21 d’Everton

Milan AC

L’AC Milan Futuro fait ses débuts ce soir à 20 heures en Premier League International Cup : où voir le match de Goodison Park

Le Milan Futuro a dit au revoir, lors du dernier jour du mercato, à Jacopo Sardo et Kevin Zeroli : le premier a rejoint Pescara en prêt avec option, tandis que l'ancien capitaine du Milan Primavera a signé à Sud Tirol en prêt avec option d'achat, mais sans clause de rachat et avec un pourcentage de 20 % sur une future revente. Des joueurs intéressants à long terme sont restés dans l'effectif, comme Guernier et El Malick Cissè, ainsi que quelques top joueurs à relancer comme Vos et Balentien.

  • TOURNOI INTERNATIONAL

    Une journée historique pour le Milan Futuro de l’entraîneur espagnol Navarro : la deuxième équipe de l’AC Milan sera en effet engagée lors de la première journée de la Premier League International Cup, un tournoi qui en est à sa dixième édition et qui met aux prises les meilleurs centres de formation anglais avec ceux des meilleures équipes d’Europe. La compétition, la saison dernière, a été remportée par le Borussia Dortmund en finale contre le Real Madrid : cette année, l’équipe de l’AC Milan pourra elle aussi se mesurer sur cette scène, ce qui lui permettra d’acquérir de l’expérience au niveau international.

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  • Où la voir

    Les débuts de Milan Futuro auront lieu à Liverpool face à Everton U21. Le cadre de la rencontre sera l’un des plus emblématiques de tout le football anglais : le mythique Goodison Park, qui, jusqu’à il y a deux saisons, était le stade de l’équipe première et qui est aujourd’hui utilisé par les équipes de jeunes et féminines. Le match débutera à 20 heures, heure italienne, et sera diffusé en direct sur l’application officielle du Milan.

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