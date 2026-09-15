La saison 2026/27 de Milan Futuro n’avait pas commencé de la meilleure des manières : au premier tour de la Coppa Italia de Serie D, Milan Futuro s’est incliné face à Sant'Angelo, formation du groupe D, désormais qualifiée pour les trente-deuxièmes de finale. Au Felice Chinetti de Solbiate Arno, l’AC Milan a effacé un retard initial grâce à Castiello et a regagné les vestiaires sur un score de parité, mais en seconde période, il n’est pas parvenu à concrétiser les nombreuses occasions créées et a fini par céder à deux reprises, sur un coup franc à l’entrée de la surface puis en contre-attaque. Une bonne nouvelle était arrivée en seconde période, lorsque Bonomi a fait son retour sur les terrains après un an d’absence en raison d’une blessure au genou. Et c’est justement cette faible capacité à transformer les nombreuses occasions créées en buts qui a déterminé la défaite lors de la deuxième journée contre Pro Palazzolo (qui a brillamment effacé sa défaite 5-1 lors de ses débuts).





Navarro et son staff travaillent d’arrache-pied pour améliorer le secteur offensif, qui avait été excellent lors du match d’ouverture avec la victoire 4-3 contre Caldiero Terme grâce aux buts d’Ossola, Borsani, Plazzotta et Vos. Ce dernier doit retrouver 100 % de ses moyens car, en termes de potentiel, ce serait un joueur d’Europa League, mais mentalement il reste encore très fragile et c’est pour cette raison qu’une gestion sur mesure entraîne aussi des exclusions comme celle lors du tour suivant contre Pro Palazzolo.