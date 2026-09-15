Une nuit digne du Milan, même s’il s’agit de Milan Futuro, c’est-à-dire l’équipe U23 de l’AC Milan. En Europe, avec le maillot blanc, comme le veut la tradition. Pour sa toute première en Premier League International Cup U21, Milan Futuro a signé un succès de prestige sur l’un des terrains qui ont marqué l’histoire du football anglais : à Goodison Park, à Liverpool, Everton U21-Milan Futuro se termine sur le score de 2-1 en faveur de l’AC Milan de Sergio Navarro, auteur d’une grande prestation en termes de qualité et d’intensité. Les buts ont été inscrits par Federico Colombo et Lorenzo Ossola, entrecoupés par l’égalisation provisoire de Graham sur coup franc au début de la seconde période, au meilleur moment des jeunes Toffees. Parmi les 4 matches disputés lors de cette première partie de saison, celui-ci résume le mieux le potentiel de l’équipe pensée par Jovan Kirovski et Vincenzo Vergine, aussi parce qu’on avait l’impression d’assister à un match entre professionnels, et certainement pas de Serie D.
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Milan Futuro : voilà comment se comporte l’équipe réserve de l’AC Milan entre la Serie D et la Premier League International Cup U21
Les passages à vide
La saison 2026/27 de Milan Futuro n’avait pas commencé de la meilleure des manières : au premier tour de la Coppa Italia de Serie D, Milan Futuro s’est incliné face à Sant'Angelo, formation du groupe D, désormais qualifiée pour les trente-deuxièmes de finale. Au Felice Chinetti de Solbiate Arno, l’AC Milan a effacé un retard initial grâce à Castiello et a regagné les vestiaires sur un score de parité, mais en seconde période, il n’est pas parvenu à concrétiser les nombreuses occasions créées et a fini par céder à deux reprises, sur un coup franc à l’entrée de la surface puis en contre-attaque. Une bonne nouvelle était arrivée en seconde période, lorsque Bonomi a fait son retour sur les terrains après un an d’absence en raison d’une blessure au genou. Et c’est justement cette faible capacité à transformer les nombreuses occasions créées en buts qui a déterminé la défaite lors de la deuxième journée contre Pro Palazzolo (qui a brillamment effacé sa défaite 5-1 lors de ses débuts).
Navarro et son staff travaillent d’arrache-pied pour améliorer le secteur offensif, qui avait été excellent lors du match d’ouverture avec la victoire 4-3 contre Caldiero Terme grâce aux buts d’Ossola, Borsani, Plazzotta et Vos. Ce dernier doit retrouver 100 % de ses moyens car, en termes de potentiel, ce serait un joueur d’Europa League, mais mentalement il reste encore très fragile et c’est pour cette raison qu’une gestion sur mesure entraîne aussi des exclusions comme celle lors du tour suivant contre Pro Palazzolo.
OSSOLA ET BORSANI SOUS LES PROJECTEURS
Le joueur phare de ce début de saison est assurément le capitaine Ossola, déjà auteur d’une bonne pré-saison avec l’équipe première. Le milieu offensif de l’AC Milan a inscrit deux buts en quatre matches et a toujours livré des prestations de haut niveau. Ossola et Borsani sont destinés à monter de catégorie dans un avenir très proche. Le talentueux milieu de terrain Pandolfi est lui aussi en progression.
Effectif bloqué
Le responsable du secteur des jeunes Vincenzo Vergine partage chaque jour des informations et des idées avec Jovan Kirovski avec l’objectif d’uniformiser la méthode et la philosophie en cascade à partir de l’équipe première. La plus grande nouveauté par rapport à la saison dernière est celle des effectifs bloqués : ceux qui jouent avec la Primavera le font avec continuité et il n’y a pas d’échanges avec Milan Futuro à l’approche des matches, afin d’éviter de créer une confusion qui s’était ressentie en surface ces derniers mois.
MÉTHODE NAVARRO
Sergio Navarro Barquero a été un choix précis de Jovan Kirovski, car il travaille avec les jeunes depuis 2006 : après une longue expérience à Castellon de 2022 à 2025, il rejoint l'Athletic Club de Bilbao comme responsable du centre de formation. D'un point de vue tactique, il suit les idées d'Amorim avec un 3-4-2-1, avec l'ambition de proposer un football de possession et de domination. Son objectif est de faire en sorte que chaque joueur se sente acteur de toutes les décisions qui sont prises. Comment ? Lors des réunions, ce sont les joueurs qui proposent de nouvelles idées, qui racontent leurs émotions. Une nouveauté imposée par l'entraîneur est que tout le monde doit célébrer et fêter en groupe le but d'un coéquipier. Contrairement à Oddo, il est beaucoup plus empathique et cherche le dialogue direct avec ses joueurs, avec lesquels il a partagé un code de conduite avec des amendes pour les retards et divers problèmes, mais aussi des récompenses pour valoriser les choses bien faites.
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