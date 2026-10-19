Au stade Olivieri, le Milan Futuro s’est imposé 2-1 face au Chievo Verona, grand favori, au terme d’un match parfait. Les joueurs de l’entraîneur Navarro ont su frapper au bon moment et sanctionner les moments d’inattention du Chievo.
Milan Futuro, victoire de prestige sur la pelouse du Chievo Vérone : Bonomi, héros du jour après un an d’absence sur blessure
LE MATCH
Le match s’anime dès les premières minutes. Minessi passe près de marquer, mais ce sont les visiteurs qui ouvrent le score : le centre de Borsani trouve le talon de Asanji, dont la déviation astucieuse envoie le ballon au fond des filets après un rebond sur le poteau. Le Chievo réagit et égalise à 1-1 par Minessi, servi par Vuthaj. En fin de première période, Carannante passe tout près de donner l’avantage au Chievo : sa tête sur corner heurte la jonction de la barre et du poteau.
À l’entame de la seconde période aussi, les joueurs à domicile tentent de pousser, avec Carannante et Minessi dangereux. Mais Milan Futuro gagne ensuite du terrain et le Chievo perd en efficacité. L’expulsion de Bane, pour une faute en position de dernier défenseur, complique encore la tâche des joueurs à domicile. Le coup franc à l’entrée de la surface ne débouche pas directement sur un but, mais peu après, Bonomi est le plus prompt à exploiter un ballon resté dans la surface après une déviation d’Arlanch sur une frappe de Menon.
Chievo (3-5-2) : Arlanch ; Cantarella, Bane, Salvi ; Jassey (40e, 2e période Agnelli), Bordo (15e, 2e période Verzeletti), Carannante, De Cerchio (28e, 2e période Ciccone), Trillò ; Minessi (28e, 2e période D’Este), Vuthaj (37e, 2e période Paloschi). Remplaçants : Petrone, Ionita, Paloschi, Sturli, Trevisani. Entraîneur : Didu
Milan Futuro (4-2-3-1) : Pittarella, Cappelletti (30e, 2e période Zukic), Borsani, Pagliei, Cisse, Sala, Perera (22e, 2e période Bonomi), Plazzotta (49e, 2e période Borsa), Asanji, Ossola, Guernier (30e, 2e période Menon). Remplaçants : Faccioli, Idrissi. Entraîneur : Navarro
Arbitre : Milone de Barcellona Pozzo di Gotto
Buts : Asanji (26e, 1re période), Minessi (37e, 1re période), Bonomi (39e, 2e période)
Avertis : Cantarella, Guernier, Pagliei, Carannante. Bane expulsé à la 34e minute de la seconde période pour une faute en position de dernier défenseur
Temps additionnel : 1 minute en première période, 4 minutes en seconde période
LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL
La lumière au bout du tunnel pour Bonomi, de nouveau décisif grâce à un but, et pour tout l’AC Milan. Le jeune talent avait été éloigné des terrains par une blessure survenue à l’un des pires moments pour lui : le joueur né en 2006 sortait de deux excellentes saisons en Primavera 1, marquées par des buts, des passes décisives et des actions déterminantes pour porter les jeunes de l’AC Milan. À l’été 2025, Alessandro intègre le groupe du MilanFuturo et fait ses débuts en Coupe d’Italie contre la Trevigliese, délivrant une passe décisive lors de la victoire à domicile de l’AC Milan.
Dans la période la plus difficile de la carrière de Bonomi, le club milanais a témoigné d’une grande confiance au jeune joueur, prolongeant son contrat en mai 2026 alors qu’il était en phase de rééducation. Le milieu offensif originaire de Côme joue à l’AC Milan depuis l’âge de 9 ans.
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