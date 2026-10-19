Le match s’anime dès les premières minutes. Minessi passe près de marquer, mais ce sont les visiteurs qui ouvrent le score : le centre de Borsani trouve le talon de Asanji, dont la déviation astucieuse envoie le ballon au fond des filets après un rebond sur le poteau. Le Chievo réagit et égalise à 1-1 par Minessi, servi par Vuthaj. En fin de première période, Carannante passe tout près de donner l’avantage au Chievo : sa tête sur corner heurte la jonction de la barre et du poteau.





À l’entame de la seconde période aussi, les joueurs à domicile tentent de pousser, avec Carannante et Minessi dangereux. Mais Milan Futuro gagne ensuite du terrain et le Chievo perd en efficacité. L’expulsion de Bane, pour une faute en position de dernier défenseur, complique encore la tâche des joueurs à domicile. Le coup franc à l’entrée de la surface ne débouche pas directement sur un but, mais peu après, Bonomi est le plus prompt à exploiter un ballon resté dans la surface après une déviation d’Arlanch sur une frappe de Menon.









Chievo (3-5-2) : Arlanch ; Cantarella, Bane, Salvi ; Jassey (40e, 2e période Agnelli), Bordo (15e, 2e période Verzeletti), Carannante, De Cerchio (28e, 2e période Ciccone), Trillò ; Minessi (28e, 2e période D’Este), Vuthaj (37e, 2e période Paloschi). Remplaçants : Petrone, Ionita, Paloschi, Sturli, Trevisani. Entraîneur : Didu

Milan Futuro (4-2-3-1) : Pittarella, Cappelletti (30e, 2e période Zukic), Borsani, Pagliei, Cisse, Sala, Perera (22e, 2e période Bonomi), Plazzotta (49e, 2e période Borsa), Asanji, Ossola, Guernier (30e, 2e période Menon). Remplaçants : Faccioli, Idrissi. Entraîneur : Navarro

Arbitre : Milone de Barcellona Pozzo di Gotto

Buts : Asanji (26e, 1re période), Minessi (37e, 1re période), Bonomi (39e, 2e période)

Avertis : Cantarella, Guernier, Pagliei, Carannante. Bane expulsé à la 34e minute de la seconde période pour une faute en position de dernier défenseur

Temps additionnel : 1 minute en première période, 4 minutes en seconde période



