Milan Futuro : Sardo offre la victoire sur le terrain de l'Oltrepò ; deuxième place au classement

Jacopo Sardo, talentueux milieu de terrain arrivé chez les Rossoneri lors du mercato de janvier en provenance de Monza, a offert une victoire en or au Milan Futuro sur le terrain de l'Oltrepò à 15 minutes de la fin du match. Et dire qu'il semblait destiné à rejoindre Pescara en Serie D, mais l'attrait des Rossoneri l'a emporté. Les joueurs d'Oddo exultent après une victoire qui compte double : ils occupent désormais la deuxième place du classement grâce aux résultats enregistrés aujourd'hui :

SÉRIE D, GROUPE B - LE CLASSEMENT

Folgore Caratese 54

Milan Futuro 45

Villa Valle 44

Chievo Vérone 43

Casatese Merate 43

Leon 42

Brusaporto 42

Scanzorosciate 39

Oltrepò FBC 39

CiseranoBergamo 37

Caldiero Terme 36

Real Calepina 36

Castellanzese 35

Breno 30

Pavie 25

Varesina 24

Sondrio 22

Vogherese 11