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Milan Futuro : Sardo offre la victoire sur le terrain de l'Oltrepò ; deuxième place au classement

Milan Futuro : grâce à sa victoire sur le terrain de l'Oltrepò, le club occupe désormais la deuxième place du classement

Jacopo Sardo, talentueux milieu de terrain arrivé chez les Rossoneri lors du mercato de janvier en provenance de Monza, a offert une victoire en or au Milan Futuro sur le terrain de l'Oltrepò à 15 minutes de la fin du match. Et dire qu'il semblait destiné à rejoindre Pescara en Serie D, mais l'attrait des Rossoneri l'a emporté. Les joueurs d'Oddo exultent après une victoire qui compte double : ils occupent désormais la deuxième place du classement grâce aux résultats enregistrés aujourd'hui : 

SÉRIE D, GROUPE B - LE CLASSEMENT

Folgore Caratese 54
Milan Futuro 45
Villa Valle 44
Chievo Vérone 43
Casatese Merate 43
Leon 42
Brusaporto 42
Scanzorosciate 39
Oltrepò FBC 39
CiseranoBergamo 37
Caldiero Terme 36
Real Calepina 36
Castellanzese 35
Breno 30
Pavie 25
Varesina 24
Sondrio 22
Vogherese 11

  • ODDO À LA FIN DU MATCH

    Satisfait, Massimo Oddo s'est exprimé ainsi à l'issue du match : « Nous avons fait un bon match, avec une bonne approche. C'est une équipe qui a très bien joué, avec beaucoup de puissance physique. Nous avons bien joué en deuxième mi-temps, en saisissant l'occasion de marquer. Nous aurions peut-être pu faire mieux, mais nous sommes satisfaits. Nous restons une équipe jeune qui peut encore progresser ; les garçons ont fait preuve d'une grande volonté de gagner ce match. »
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