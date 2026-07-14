Milan Futuro entame son stage de préparation sous la houlette de Navarro. Voici la liste des joueurs convoqués, ainsi que les départs et les retours

Milan Futuro peaufine sa préparation : les jeunes Rossoneri s'entraînent quotidiennement en matinée pour être prêts pour le coup d'envoi de la Serie D, programmé le dimanche 6 septembre. Les jeunes Rossoneri ignorent encore leur poule, la décision étant attendue fin juillet. Le premier rendez-vous officiel, comptant pour le premier tour de la Coupe d’Italie de Serie D, est programmé les 29 et 30 août.

Voici la liste des joueurs convoqués pour la première séance d’entraînement, fixée l’après-midi du mardi 14 juillet 2026 : Asanji, Balentien, Bonomi, Borsani, Cappelletti, Castiello, Catalano, Cissè M., Colombo, Di Siena, Eletu, Faccioli, Magrassi, Mancioppi, Menon, Minotti, Pagliei, Pandolfi, Perera, Piermarini, Plazzotta, Sala, Sardo, Sia, Vladimirov, Vos, Zeroli, Zukić.





Demain, Lorenzo Calvani, arrière gauche en provenance de la Lazio, devrait également rejoindre le groupe.