Une journée importante qui marque un nouveau départ : ce matin, l'équipe Milan Futuro de Sergio Navarro Barquero, dont la nomination en tant que nouvel entraîneur a été annoncée ces derniers jours, s'est réunie. Il sera secondé par Roberto Robles Feijoo, âgé de 39 ans. La matinée a été consacrée à des tests physiques, tandis que l'après-midi, lors de la deuxième séance de la journée, un entraînement sur le terrain est prévu.
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Milan Futuro entame son stage de préparation sous la houlette de Navarro. Voici la liste des joueurs convoqués, ainsi que les départs et les retours
LES CONVOQUÉS
Milan Futuro peaufine sa préparation : les jeunes Rossoneri s'entraînent quotidiennement en matinée pour être prêts pour le coup d'envoi de la Serie D, programmé le dimanche 6 septembre. Les jeunes Rossoneri ignorent encore leur poule, la décision étant attendue fin juillet. Le premier rendez-vous officiel, comptant pour le premier tour de la Coupe d’Italie de Serie D, est programmé les 29 et 30 août.
Voici la liste des joueurs convoqués pour la première séance d’entraînement, fixée l’après-midi du mardi 14 juillet 2026 : Asanji, Balentien, Bonomi, Borsani, Cappelletti, Castiello, Catalano, Cissè M., Colombo, Di Siena, Eletu, Faccioli, Magrassi, Mancioppi, Menon, Minotti, Pagliei, Pandolfi, Perera, Piermarini, Plazzotta, Sala, Sardo, Sia, Vladimirov, Vos, Zeroli, Zukić.
Demain, Lorenzo Calvani, arrière gauche en provenance de la Lazio, devrait également rejoindre le groupe.
Les joueurs qui restent et ceux qui partent
Dans le nouveau groupe mis à la disposition de l’entraîneur Navarro, on note la présence de trois joueurs qui ont presque toujours fait partie de l’équipe première : Vos, Zeroli et Balentien. Pour le premier, il s’agit simplement d’une phase d’attente avant de trouver un nouveau club, tandis que pour le milieu de terrain italien, plusieurs options de prêt sont à l’étude. Seul Balentien pourrait rester au sein du Milan Futuro, qui s’appuiera principalement sur le talentueux défenseur sénégalais Malick Cissé, ainsi que sur Vladimirov, Pandolfi et Castiello.
Parmi les partants, on note l’attaquant allemand Asanji, Sia et Eletu, tandis que des discussions sont en cours avec Catanzaro pour Cappelletti et Sardo.
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