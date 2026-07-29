L’aventure de Fofana à l’AC Milan, jusqu’ici, a été un véritable Luna Park d’émotions : lors de la première saison, son rendement a été bon avec l’exploit de la victoire en Supercoupe d’Italie lors de la finale contre l’Inter, tandis que la saison dernière, le Français n’a pas été capable de livrer des performances de haut niveau avec continuité. Dans la foulée d’une fin de saison compliquée, la décision était tombée, d’un commun accord entre le staff technique et la direction, d’ouvrir à un transfert lors de cette session de mercato. Youssouf a pris conscience que sa position au sein du club s’est affaiblie et il cherche à se rebeller, sportivement parlant, contre cette situation.