L’aventure de Fofana à l’AC Milan, jusqu’ici, a été un véritable Luna Park d’émotions : lors de la première saison, son rendement a été bon avec l’exploit de la victoire en Supercoupe d’Italie lors de la finale contre l’Inter, tandis que la saison dernière, le Français n’a pas été capable de livrer des performances de haut niveau avec continuité. Dans la foulée d’une fin de saison compliquée, la décision était tombée, d’un commun accord entre le staff technique et la direction, d’ouvrir à un transfert lors de cette session de mercato. Youssouf a pris conscience que sa position au sein du club s’est affaiblie et il cherche à se rebeller, sportivement parlant, contre cette situation.
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Milan, Fofana s’est entretenu avec Amorim : du rôle aux deux demandes sur le marché, voici ce qui filtre sur l’avenir
Question de rôle
Les réflexions menées par le Milan au sujet de Fofana relèvent davantage de l’opportunité, car du point de vue des caractéristiques, le jeu du Français pourrait évoluer dans les idées d’Amorim. Et c’est précisément sur cet aspect que l’ancien Monégasque entend insister, à commencer par le rôle : le numéro 19 veut jouer en tant que milieu défensif dans l’entrejeu à deux qui représente ses origines et aussi sa zone de confort. Depuis son arrivée au Milan, Fofana n’a presque jamais joué à son poste idéal, mais toujours comme milieu relayeur porté vers la projection, à l’exception d’une période avec Fonseca.
Entretien avec Amorim
À ce stade de la préparation, Amorim s’est fixé pour objectif de connaître en profondeur ses joueurs, aussi bien d’un point de vue technique que sur le plan du caractère. Avec plusieurs entretiens individuels pour renforcer sa stratégie : Gila est assurément le plus sollicité, mais ces derniers jours, le technicien portugais s’est aussi attardé lors d’un long échange avec Fofana : le milieu de terrain français, parmi les nombreux sujets abordés, a réaffirmé que sa priorité restait de rester à l’AC Milan pour prouver qu’il peut être une pièce importante du rouage.
DEUX DEMANDES
À l’heure actuelle, le marché autour de Fofana ressemble à une mer calme, avec seulement deux prétendants en attente d’accoster au port. Crystal Palace est très intéressé et a noué les premiers contacts, mais Everton a également manifesté un certain type d’intérêt. Rien de particulièrement concret, mais cela reste deux possibilités. Milan l’évalue entre 15 et 20 millions et décidera bientôt s’il faut travailler à son transfert ou s’il reportera son attention sur d’autres milieux de terrain (Ricci est le principal suspect, NDLR).
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