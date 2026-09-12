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Milan, Fofana a conquis Séville : prestation XXL contre Valence, les supporters sont déjà fous du milieu de terrain français

Milan AC

Milan, Fofana a rejoint le Séville à une heure de la fin du mercato : impact très positif en Liga pour le milieu de terrain français

L’été de Youssouf Fofana a été un véritable luna park d’émotions : de l’envie de rejouer dans l’entrejeu avec Amorim à la décision du technicien portugais de l’exclure de son projet technique à seulement trois semaines du début de la saison.

L’ancien de Monaco, après avoir longuement réfléchi à la proposition de Galatasaray, s’était promis à Lyon, mais lors du dernier jour du mercato, il s’est littéralement passé de tout : à 13 heures, Milan trouve un accord avec le club français sur la répartition du salaire du joueur né en 1999. Tout est bouclé ? Pas du tout, car Lyon ne parvient pas à conclure le transfert de Tagliafico à l’Atlético de Madrid et informe Milan, vers 18 h 45, qu’il ne peut pas procéder à l’enregistrement de Fofana faute de marge salariale.


L’ancien de Monaco reste dans l’attente d’un appel de dernière minute, qui arrive vers 19 h 15 : à l’autre bout du fil, il y a Séville et le « oui » arrive immédiatement, il y a peu de temps pour accomplir toutes les démarches administratives. Ces 45 minutes changent l’histoire de la saison de Fofana, qui peut désormais faire la différence en Espagne. Et si le bonjour se voit dès le matin...

  • Débuts convaincants

    Le Séville devait impérativement recruter un milieu de terrain lors du dernier jour du mercato, mais avec un budget limité, le club n’avait pas de projets aussi ambitieux. Mais le marché des transferts réserve aussi ce type d’histoires, avec des trains qu’il faut prendre en marche et qui peuvent changer l’histoire : Fofana a signé avec le club andalou sous la forme d’un prêt sec gratuit, avec plus de 50 % de son salaire pris en charge par le Milan.

    Ses débuts en Liga ont eu lieu le 6 septembre sur la pelouse de l’Espanyol : entré à une demi-heure de la fin, Fofana est passé tout près du gros coup et, dans l’ensemble, il a livré une prestation très convaincante lors du 1-1 final.

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  • Homme du match contre Valence

    Le point d’exclamation sur le début d’aventure en Liga de Fofana est arrivé hier lors de la victoire 1-0 du Séville FC contre Valence : titularisé, l’ancien de Monaco a livré une prestation de très haut niveau, au point d’être l’homme du match.

    Les données recueillies sont éloquentes : 90 % de précision dans les passes, 100 % de passes longues réussies, 6 récupérations en phase défensive, 8 ballons récupérés et 3 tirs cadrés au total. Fofana a été récompensé par tous les principaux quotidiens sportifs espagnols avec un 7 dans les notes.

  • Les supporters enthousiastes de Fofana

    « Performance totale », « Nous avons recruté un grand milieu de terrain » : voilà deux des commentaires les plus répandus sur X parmi les supporters du Séville FC. Fofana a déjà conquis le cœur des supporters andalous, mais l’avenir reste encore entièrement à écrire. L’AC Milan et le Séville FC ont bouclé l’opération sous la forme d’un prêt sec, faute de temps pour s’accorder sur la juste évaluation de l’option d’achat, mais il n’est pas exclu que les deux clubs reprennent les discussions à la fin de la saison.

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