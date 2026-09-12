Milan, Fofana a conquis Séville : prestation XXL contre Valence, les supporters sont déjà fous du milieu de terrain français

L’été de Youssouf Fofana a été un véritable luna park d’émotions : de l’envie de rejouer dans l’entrejeu avec Amorim à la décision du technicien portugais de l’exclure de son projet technique à seulement trois semaines du début de la saison.

L’ancien de Monaco, après avoir longuement réfléchi à la proposition de Galatasaray, s’était promis à Lyon, mais lors du dernier jour du mercato, il s’est littéralement passé de tout : à 13 heures, Milan trouve un accord avec le club français sur la répartition du salaire du joueur né en 1999. Tout est bouclé ? Pas du tout, car Lyon ne parvient pas à conclure le transfert de Tagliafico à l’Atlético de Madrid et informe Milan, vers 18 h 45, qu’il ne peut pas procéder à l’enregistrement de Fofana faute de marge salariale.





L’ancien de Monaco reste dans l’attente d’un appel de dernière minute, qui arrive vers 19 h 15 : à l’autre bout du fil, il y a Séville et le « oui » arrive immédiatement, il y a peu de temps pour accomplir toutes les démarches administratives. Ces 45 minutes changent l’histoire de la saison de Fofana, qui peut désormais faire la différence en Espagne. Et si le bonjour se voit dès le matin...