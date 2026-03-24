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Milan, Filippo Galli : « Berlusconi a interdit les desserts et a découvert Gullit, contredisant Rummenigge à l'Inter et Tacconi à la Juventus »

AC Milan
F. Galli
FEATURES
Opinion
S. Tacconi
K. Rummenigge
A. Sacchi
M. van Basten
R. Gullit
Serie A

L'ancien défenseur des Rossoneri se souvient de l'âge d'or qu'il a vécu aux côtés du président.

Filippo Galli se souvient de sa carrière au Milan de Silvio Berlusconi. L'ancien défenseur rossonero a déclaré dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport : « Les hélicoptères à l'Arena, c'était un sacré risque. Des moments incroyables, fantastiques. Nous sommes partis de l'aéroport VIP de Linate le matin. Il pleuvait beaucoup, mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Ils chantaient des chants et scandaient des slogans, Cesare Cadeo présentait l'événement. Il y avait beaucoup de joie et d'effervescence, certains d'entre nous étaient effrayés par toute cette agitation. Un spectacle était également prévu, mais il a été annulé à cause du mauvais temps ».


« Berlusconi voulait impressionner. Il nous a dit de laisser tomber les blagues et les railleries, que nous étions le Milan et de ne regarder que le Milan, que cette équipe était vouée à gagner.

« Ensuite, nous sommes allés à Arcore, en hélicoptère. La première année a été une période de rodage : il y avait de nouveaux joueurs et de nouvelles idées, certains étaient un peu désorientés. »


  • « Le gardien de but de la Juventus, Tacconi, a-t-il dit que les hélicoptères nous serviraient à nous enfuir ? Ça s'est passé autrement. »

    « L'attaquant de l'Inter, Rummenigge, a dit que pour gagner, il ne suffisait pas d'acheter beaucoup de champions ; Berlusconi lui a répondu : "Attends et tu verras." »


    « Le président aimait les détails, y compris l’alimentation. À Barcelone, lors du Trophée Gamper je crois, il s’est disputé avec l’entraîneur et le médecin à propos du dessert, qu’il a interdit. Mais ce jour-là, nous avons découvert Ruud Gullit. Silvio nous a dit : “J’en ai vu un à Milan”. C'était lui, et il l'a recruté l'année suivante avec Marco Van Basten et Arrigo Sacchi, un choix incroyablement judicieux. Il l'a fait venir de Serie B, un pari audacieux. Berlusconi disait souvent qu'ils partageaient l'idée de gagner en s'amusant. Il voulait mener le Milan au sommet de l'Italie, de l'Europe et du monde. Nous y sommes parvenus. »


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