Milan, Filippo Galli : « Berlusconi a interdit les desserts et a découvert Gullit, contredisant Rummenigge à l'Inter et Tacconi à la Juventus »

Filippo Galli se souvient de sa carrière au Milan de Silvio Berlusconi. L'ancien défenseur rossonero a déclaré dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport : « Les hélicoptères à l'Arena, c'était un sacré risque. Des moments incroyables, fantastiques. Nous sommes partis de l'aéroport VIP de Linate le matin. Il pleuvait beaucoup, mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Ils chantaient des chants et scandaient des slogans, Cesare Cadeo présentait l'événement. Il y avait beaucoup de joie et d'effervescence, certains d'entre nous étaient effrayés par toute cette agitation. Un spectacle était également prévu, mais il a été annulé à cause du mauvais temps ».





« Berlusconi voulait impressionner. Il nous a dit de laisser tomber les blagues et les railleries, que nous étions le Milan et de ne regarder que le Milan, que cette équipe était vouée à gagner.

« Ensuite, nous sommes allés à Arcore, en hélicoptère. La première année a été une période de rodage : il y avait de nouveaux joueurs et de nouvelles idées, certains étaient un peu désorientés. »



