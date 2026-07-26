Mercredi 29 juillet est une date entourée en rouge dans le calendrier de Fenerbahçe, car sur la pelouse de Gornik Zabrze, le billet pour les barrages de la Ligue des champions sera en jeu (à l’aller, les Turcs l’ont emporté 1-0), ainsi qu’une bonne possibilité de convaincre Leao de rejoindre le club jaune et bleu d’Istanbul. La participation à la plus prestigieuse des compétitions continentales peut être un facteur dans le choix du Portugais, même s’il resterait ensuite encore deux tours, avec le risque d’arriver au 25 août. Le club turc, malgré le démenti concernant la présentation d’une offre globale de 100 millions entre le joueur et Milan, prépare une mission en Italie dans les tout prochains jours.
Traduit par
Milan, Fenerbahçe prépare l’assaut pour Leao : une délégation dirigeante à Milan la semaine prochaine. Galatasaray est aussi dans la course
Direction à Milan
Le Fenerbahçe rêve de composer un trio offensif de rêve avec Greenwood, Muriqi et Leao. Les deux premiers dossiers ont été bouclés et il est désormais temps de s’attaquer à l’objectif de loin le plus difficile. Jorge Mendes travaille depuis plusieurs jours pour établir un contact entre le club turc et l’AC Milan, tandis que d’autres intermédiaires italiens sont en contact avec Leao pour lui présenter la solidité du projet sportif et l’importance de l’offre économique de 12 millions d’euros, bonus compris. Selon les informations de calciomercato.com, une partie de la direction de Fenerbahçe sera à Milan pour négocier avec l’AC Milan : l’objectif est de faire revoir à la baisse l’exigence de 60 millions d’euros du club de via Aldo Rossi.
GALATASARAY PROPOSE UN PRÊT
Fenerbahçe passe à l’action pour Leao et défie Galatasaray dans un derby du mercato insolite mais très suivi. En réalité, les champions de Turquie avaient déjà présenté une offre verbale de 30 millions pour Leao, immédiatement renvoyée à l’expéditeur. Selon Gianluca Di Marzio, ils ont mis sur la table un prêt avec option d’achat, tandis que l’AC Milan continue de vouloir une formule pour un transfert définitif
Dans l’attente que Leao se décide définitivement concernant la possibilité de jouer en Süper Lig.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles