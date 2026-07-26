Milan, Fenerbahçe prépare l’assaut pour Leao : une délégation dirigeante à Milan la semaine prochaine. Galatasaray est aussi dans la course

Fenerbahçe passe à l’action pour Leao et défie Galatasaray dans un derby du mercato insolite mais très suivi. En réalité, les champions de Turquie avaient déjà présenté une offre verbale de 30 millions pour Leao, immédiatement renvoyée à l’expéditeur. Selon Gianluca Di Marzio, ils ont mis sur la table un prêt avec option d’achat, tandis que l’AC Milan continue de vouloir une formule pour un transfert définitif

Dans l’attente que Leao se décide définitivement concernant la possibilité de jouer en Süper Lig.