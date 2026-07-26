Mercredi 29 juillet est une date cochée en rouge dans le calendrier de Fenerbahçe, car sur le terrain du Gornik Zabrze, il y aura en jeu le billet pour les barrages de la Ligue des champions (à l’aller, les Turcs ont gagné 1-0) et une bonne chance de convaincre Leao de rejoindre le club jaune et bleu d’Istanbul. La participation à la plus grande compétition continentale peut être un facteur dans le choix du Portugais, même s’il y aurait ensuite encore deux tours, avec le risque d’arriver au 25 août. Le club turc, malgré le démenti concernant la présentation d’une offre globale de 100 millions entre le joueur et Milan, prépare une mission en Italie dans les tout prochains jours.
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Milan, Fenerbahçe prépare l’assaut pour Leao : une délégation à Milan la semaine prochaine. Galatasaray est aussi dans la course
Direction à Milan
Le Fenerbahçe rêve de composer un trio offensif de rêve avec Greenwood, Muriqi et Leao. Les deux premières pistes ont été bouclées et il est désormais temps de s’attaquer à l’objectif de loin le plus difficile. Jorge Mendes travaille depuis plusieurs jours pour établir un contact entre le club turc et le Milan, tandis que d’autres intermédiaires italiens sont en contact avec Leao pour lui présenter la solidité du projet sportif et l’importance de l’offre économique de 12 millions d’euros, bonus compris. Selon les informations de calciomercato.com, une partie de la direction du Fenerbahçe sera à Milan pour négocier avec le Milan : l’objectif est de faire revoir à la baisse la demande de 60 millions d’euros du club de via Aldo Rossi.
Première offre du Galatasaray refusée
Fenerbahçe passe à l’action pour Leao et défie Galatasaray dans un derby du mercato aussi insolite que très suivi. En réalité, les champions de Turquie avaient déjà présenté une offre verbale de 30 millions pour Leao, immédiatement renvoyée à l’expéditeur. Ils réessaieront dans les prochains jours dès que certaines opérations de départ auront été finalisées. En attendant que Leao lève définitivement les derniers doutes sur la possibilité de jouer en Süper Lig.
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