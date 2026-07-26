Le Fenerbahçe rêve de composer un trio offensif de rêve avec Greenwood, Muriqi et Leao. Les deux premières pistes ont été bouclées et il est désormais temps de s’attaquer à l’objectif de loin le plus difficile. Jorge Mendes travaille depuis plusieurs jours pour établir un contact entre le club turc et le Milan, tandis que d’autres intermédiaires italiens sont en contact avec Leao pour lui présenter la solidité du projet sportif et l’importance de l’offre économique de 12 millions d’euros, bonus compris. Selon les informations de calciomercato.com, une partie de la direction du Fenerbahçe sera à Milan pour négocier avec le Milan : l’objectif est de faire revoir à la baisse la demande de 60 millions d’euros du club de via Aldo Rossi.