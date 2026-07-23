La nouvelle mission milanaise de Gerry Cardinale a, parmi ses nombreux objectifs, celui de résoudre et de débloquer plus d’une situation qui, sur le marché des transferts, empêche l’AC Milan de satisfaire les nouvelles demandes de l’entraîneur Rubén Amorim après les recrutements, pour environ 100 millions d’euros, de Gonçalo Ramos et Mario Gila. Le dossier le plus épineux et, à certains égards, urgent est celui lié à l’avenir de Rafael Leao.
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Milan, Fenerbahçe passe à l’action pour Rafael Leão : une offensive est prévue à Milan, combien demande l’AC Milan et ce que proposent les Turcs
Ils veulent tous la même chose
Le joueur portugais profite de ses derniers jours de vacances après l’élimination de sa sélection à la Coupe du monde, en attendant, comme l’AC Milan, de définir sa prochaine destination. Les déclarations répétées faites en mai dernier, le désir de tourner la page italienne et de relever un nouveau défi dans un nouveau championnat après 7 ans à l’AC Milan, restent plus actuels que jamais. Et ils correspondent aux souhaits du club milanais, qui estime que le moment d’une séparation est arrivé. Pour des raisons technico-tactiques, économiques (Leao est le joueur le mieux payé avec ses 7 millions d’euros, bonus compris, de salaire) et de motivation. À ce jour, toutefois, le dossier traverse une dangereuse phase de blocage.
ENTRE L’ANGLETERRE ET LA TURQUIE
Ce n’est un secret pour personne : l’attaquant portugais s’attendait à une porte de sortie dans un championnat de haut niveau et à sa convenance, entre l’Espagne et surtout l’Angleterre. Et à ce jour, les rumeurs sur les prises de renseignements effectuées par Aston Villa et Tottenham n’ont trouvé aucune confirmation concrète. Les seules manifestations d’intérêt pour Leao sont arrivées de Turquie et des deux clubs les plus prestigieux de la Super Lig, Galatasaray et Fenerbahçe. Des solutions qui, pour le moment, ne suscitent pas l’enthousiasme du principal intéressé malgré des propositions salariales à huit chiffres sur la table.
LES COÛTS DE L’OPÉRATION
De son côté, l’AC Milan s’attend à recevoir une offre pour un transfert définitif sur une base de 60 millions d’euros. La valeur comptable du joueur né en 1999, en prenant comme référence le dernier exercice approuvé (celui au 30 juin 2025), est de 16,8 millions d’euros et l’objectif du club lombard est d’enregistrer une plus-value significative qui débloque des ressources importantes à réinvestir pour l’achat d’un nouveau meneur de jeu gaucher. Il n’est pas à exclure que, dans le cas où le statu quo de ces derniers jours se prolongerait, l’AC Milan puisse s’ouvrir à des solutions alternatives comme un prêt assez onéreux avec obligation d’achat conditionnelle afin de résoudre le dossier Leao.
TENTATIVE DE FENERBAHÇE
Le joueur, qui manquera à coup sûr le premier match amical officiel de samedi 25 contre le Celtic Glasgow, est attendu en Australie, première étape de la tournée mondiale de l’équipe d’Amorim, avec son compatriote Gonçalo Ramos le 29 juillet. À cette date, son avenir pourrait ne pas encore avoir été réglé, mais une importante mise à jour doit être apportée à ce sujet après les dernières heures. Selon milannews.it, une délégation de Fenerbahçe a programmé un blitz à Milan pour rencontrer l’avocat qui représente les intérêts de Leao et lui présenter l’offre (10 millions par saison) en provenance du club turc. Celui-ci a déjà investi plus de 60 millions d’euros sur le marché estival pour les arrivées de Nathan Aké, Vedat Muriqi et Mason Greenwood et pense désormais aussi à Rafa Leo, après les contacts avec les intermédiaires impliqués dans l’opération.
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