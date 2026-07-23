Le joueur, qui manquera à coup sûr le premier match amical officiel de samedi 25 contre le Celtic Glasgow, est attendu en Australie, première étape de la tournée mondiale de l’équipe d’Amorim, avec son compatriote Gonçalo Ramos le 29 juillet. À cette date, son avenir pourrait ne pas encore avoir été réglé, mais une importante mise à jour doit être apportée à ce sujet après les dernières heures. Selon milannews.it, une délégation de Fenerbahçe a programmé un blitz à Milan pour rencontrer l’avocat qui représente les intérêts de Leao et lui présenter l’offre (10 millions par saison) en provenance du club turc. Celui-ci a déjà investi plus de 60 millions d’euros sur le marché estival pour les arrivées de Nathan Aké, Vedat Muriqi et Mason Greenwood et pense désormais aussi à Rafa Leo, après les contacts avec les intermédiaires impliqués dans l’opération.