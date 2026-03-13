Goal.com
En direct
Estupinan MilanGetty Images

Traduit par

Milan : Estupinan devance Bartesaghi : voici les choix d'Allegri en vue du match contre la Lazio

Fort de sa belle performance, couronnée par un but décisif lors du derby, Estupinan vise à confirmer son talent lors du match contre la Lazio

Le Milan s'active en vue du match délicat à l'Olimpico contre la Lazio. Allegri devra se passer de Rabiot, suspendu, et envisage Ricci pour le remplacer : l'ancien joueur de Turin a clairement l'avantage sur Jashari. En attaque, le duo composé de Christian Pulisic et Rafael Leao devrait être reconduit, Fullkrug étant prêt à entrer en jeu. Au stade de l'Olimpico, le Milan sera suivi par plus de 10 000 supporters rossoneri prêts à soutenir le Diavolo dans sa difficile mais possible remontée au classement du Scudetto.

  • ESTUPINAN EN VOIE DE CONFIRMATION

    Le choix le plus délicat qu'Allegri doit trancher avant le match contre la Lazio reste celui du poste de latéral gauche. Pour l'instant, l'entraîneur de Livourne semble enclin à récompenser Estupinan, le héros du derby, qui part donc favori face à Bartesaghi. Ce choix suscite une grande curiosité, notamment en raison de ce qu'il impliquerait sur le plan tactique : l'Équatorien est nettement plus sûr en phase de possession qu'en défense. Avec lui sur le terrain (et sans Rabiot, ndlr), le Diavolo serait moins équilibré et plus offensif.

    • Publicité
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milan crest
AC Milan
MIL
0