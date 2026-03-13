Le Milan s'active en vue du match délicat à l'Olimpico contre la Lazio. Allegri devra se passer de Rabiot, suspendu, et envisage Ricci pour le remplacer : l'ancien joueur de Turin a clairement l'avantage sur Jashari. En attaque, le duo composé de Christian Pulisic et Rafael Leao devrait être reconduit, Fullkrug étant prêt à entrer en jeu. Au stade de l'Olimpico, le Milan sera suivi par plus de 10 000 supporters rossoneri prêts à soutenir le Diavolo dans sa difficile mais possible remontée au classement du Scudetto.
Milan : Estupinan devance Bartesaghi : voici les choix d'Allegri en vue du match contre la Lazio
ESTUPINAN EN VOIE DE CONFIRMATION
Le choix le plus délicat qu'Allegri doit trancher avant le match contre la Lazio reste celui du poste de latéral gauche. Pour l'instant, l'entraîneur de Livourne semble enclin à récompenser Estupinan, le héros du derby, qui part donc favori face à Bartesaghi. Ce choix suscite une grande curiosité, notamment en raison de ce qu'il impliquerait sur le plan tactique : l'Équatorien est nettement plus sûr en phase de possession qu'en défense. Avec lui sur le terrain (et sans Rabiot, ndlr), le Diavolo serait moins équilibré et plus offensif.
