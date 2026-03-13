Milan : Estupinan devance Bartesaghi : voici les choix d'Allegri en vue du match contre la Lazio

Le Milan s'active en vue du match délicat à l'Olimpico contre la Lazio. Allegri devra se passer de Rabiot, suspendu, et envisage Ricci pour le remplacer : l'ancien joueur de Turin a clairement l'avantage sur Jashari. En attaque, le duo composé de Christian Pulisic et Rafael Leao devrait être reconduit, Fullkrug étant prêt à entrer en jeu. Au stade de l'Olimpico, le Milan sera suivi par plus de 10 000 supporters rossoneri prêts à soutenir le Diavolo dans sa difficile mais possible remontée au classement du Scudetto.