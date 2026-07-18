Milan, écoutez Fonseca : « Avec Amorim, il y avait Cardinale ; avec moi, personne. J’avais des joueurs qui ne se donnaient pas à fond pour le club. En Italie, on ne pense pas au beau jeu, seule la victoire compte. »

« Je suis déçu, car il y a deux ans on m’a appelé pour modifier le style de jeu de l’équipe. “Nous voulons que le Milan domine, ait la possession du ballon et évolue dans le camp adverse”, m’a-t-on dit. “Parfait, c’est exactement ma vision du football”, ai-je répondu. Mais changer prend du temps, surtout en Italie, et cela exige d’abord une évolution de la mentalité des joueurs. J’étais engagé dans cette voie et, depuis mon départ, je n’ai plus jamais vu le Milan exprimer la qualité de jeu qu’il montrait lorsque j’étais sur le banc.





« Je suis parti serein, car j’ai tout donné pour transformer le Milan. Pour le défendre. Je suis parti la conscience tranquille, car j’ai toujours placé le Milan au-dessus de tout. J’ai toujours protégé le club avant les joueurs, qui ne sont pas plus importants que l’institution. En Italie, pourtant, les joueurs « pèsent » souvent plus lourd que le club. Si quelqu’un, même très fort, ne le méritait pas, il ne jouait pas sous mes ordres. »





« J’ai été critiqué, mais j’ai eu le courage de défendre le Milan. J’espère que tout le monde a compris qu’on ne peut pas se permettre d’avoir des joueurs qui ne donnent pas tout pour le Milan. J’ai vu qu’Amorim était arrivé à Milanello et que Cardinale l’attendait. Quand je suis arrivé, il n’y avait personne. C’est difficile de partir avec des sentiments négatifs, j’ai travaillé avec des gens formidables. Je ne parle pas des joueurs ni des dirigeants, mais du personnel de Milanello. »





« J’ai une passion pour l’Italie, mais votre philosophie du football est unique au monde. On ne valorise pas le beau jeu, seule la victoire compte. Mais il ne faut jamais dire jamais. J’ai passé deux années merveilleuses à Rome. L’équipe a très bien joué ; lors de la première saison, nous avons totalisé 70 points : seul Gasperini a dépassé ce seuil. »