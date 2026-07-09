Milan, écoutez Donovan : « Pulisic est gâché par les parasites qui l'entourent, les gens en ont assez »

« La vérité, c’est qu’il est sorti d’un match à élimination directe de la Coupe du monde disputé à domicile, avec la jambe encore intacte. Parce que moi, ils auraient dû me traîner hors du terrain de force, putain. Et j’aurais mis un coup de poing dans la figure du médecin en lui disant : “Tu ne me sors pas du terrain. Mets-moi tout ce que tu dois me mettre, mais moi, je reste sur le terrain.” »

Un passage dans lequel l’ancien joueur du Los Angeles Galaxy compare sa conception du leadership à celle dont fait preuve l’attaquant des Rossoneri.