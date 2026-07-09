Christian Pulisic reste sous le feu d’une critique virulente après l’élimination des États-Unis par la Belgique en Coupe du monde. Une légende du football américain, Landon Donovan, a lancé, dans le podcast « Unfiltered Soccer », des accusations très graves à l’encontre de l’entourage du numéro 11 du Milan AC.
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Milan, écoutez Donovan : « Pulisic est gâché par les parasites qui l'entourent, les gens en ont assez »
Message à Pulisic
Donovan n’a pas mâché ses mots, précisant d’emblée qu’il ne considérait pas Pulisic comme le principal responsable de la situation qui s’est créée ces dernières années : « C’est l’occasion de t’aider et de changer ta vie pour toujours. L’un des plus gros problèmes – j’en parle avec les responsables de la Fédération américaine de football. J’en parle avec ses sponsors. J’en parle avec ses coéquipiers. J’en parle avec le staff et les entraîneurs. Les gens en ont marre de la façon dont les choses sont gérées autour de lui. Et ce n’est pas nécessairement de sa faute, mais celle de ses agents, de sa famille, de ses parasites, des personnes qui l’influencent.
ATTAQUE DIRECTE CONTRE L’ENTOURAGE
Donovan enfonce le clou : « Les gens en ont assez. Ils sont malmenés. Le comportement est incorrect. Dès qu’on leur demande : “Pouvons-nous vous interviewer ?”, la réponse est toujours “non”. C’est toujours : “Non, vous ne pouvez pas vous approcher de lui”. Il ne salue pas les commentateurs qui suivent tous les matchs lorsqu’ils passent à côté de lui. Tous les autres s’approchent, lui serrent la main et disent : “Bonjour”. On a vraiment l’impression qu’on ne peut pas s’approcher de lui. Et en réalité, je ne pense pas que ce soit de sa faute. Je pense que c’est la faute des personnes qui l’entourent.”
LA COMPARAISON
« La vérité, c’est qu’il est sorti d’un match à élimination directe de la Coupe du monde disputé à domicile, avec la jambe encore intacte. Parce que moi, ils auraient dû me traîner hors du terrain de force, putain. Et j’aurais mis un coup de poing dans la figure du médecin en lui disant : “Tu ne me sors pas du terrain. Mets-moi tout ce que tu dois me mettre, mais moi, je reste sur le terrain.” »
Un passage dans lequel l’ancien joueur du Los Angeles Galaxy compare sa conception du leadership à celle dont fait preuve l’attaquant des Rossoneri.
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