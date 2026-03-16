Milan, écoutez Ambrosini : « Leao doit montrer sa rage sur le terrain. Il ne s'enflamme pas beaucoup et, en tant qu'avant-centre, il est gâché ; je ne l'aurais pas remplacé. »

Les ambitions de titre du Milan semblent s'être définitivement éteintes après la défaite 1-0 subie au cœur du stade Olympique face à la Lazio de Maurizio Sarri. Une prestation décidément peu rassurante et positive pour les hommes de Massimiliano Allegri, tout juste sortis de leur victoire dans le Derby contre l'Inter, qui n'ont pas réussi à renverser la tendance d'un match qui aurait pu être déterminant – dans un sens ou dans l'autre – pour l'attribution du titre dans cette dernière ligne droite de la saison 2025/2026.

Dans le collimateur des critiques, Rafael Leao, auteur d'une prestation terne et protagoniste d'un moment de forte colère et de déception au moment de son remplacement. Massimo Ambrosini, dans son analyse d'après-match sur DAZN, a commenté ainsi la prestation du numéro 10 rossonero.