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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

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Milan, écoutez Ambrosini : « Leao doit montrer sa rage sur le terrain. Il ne s'enflamme pas beaucoup et, en tant qu'avant-centre, il est gâché ; je ne l'aurais pas remplacé. »

Le bilan dressé par l'ancien capitaine des Rossoneri sur la prestation du numéro 10 portugais à l'Olimpico.

Les ambitions de titre du Milan semblent s'être définitivement éteintes après la défaite 1-0 subie au cœur du stade Olympique face à la Lazio de Maurizio Sarri. Une prestation décidément peu rassurante et positive pour les hommes de Massimiliano Allegri, tout juste sortis de leur victoire dans le Derby contre l'Inter, qui n'ont pas réussi à renverser la tendance d'un match qui aurait pu être déterminant – dans un sens ou dans l'autre – pour l'attribution du titre dans cette dernière ligne droite de la saison 2025/2026.

Dans le collimateur des critiques, Rafael Leao, auteur d'une prestation terne et protagoniste d'un moment de forte colère et de déception au moment de son remplacement. Massimo Ambrosini, dans son analyse d'après-match sur DAZN, a commenté ainsi la prestation du numéro 10 rossonero.

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  • SA COLÈRE

    L'ancien capitaine a immédiatement commenté la colère manifestée par le Portugais lors de son remplacement ordonné par Allegri : « Je pense que la colère qu'il manifeste en sortant, il devrait la montrer quand il est sur le terrain. On a toujours l'impression qu'il lui manque cette combativité. Mais cette colère, il doit la montrer pendant le match, d'une manière ou d'une autre. À la 34e minute, il avait touché quatre ballons, dont un de la tête. On a l'impression que, tant par son tempérament que par ses caractéristiques, c'est un joueur qu'il faut essayer de maintenir en alerte. De lui-même, il ne s'enflamme pas beaucoup. »

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  • LE RÔLE

    Il a ensuite abordé la question du poste dont on parle depuis le début de la saison : « En tant qu'avant-centre, on a beaucoup plus de temps de repos qu'en jouant sur l'aile. Aujourd’hui, je ne l’aurais pas remplacé. Le Milan est passé d’un 3-5-2 à un 4-3-3 en deuxième mi-temps, avec Pulisic sur l’aile et Leao devant. Et là encore… Je l’aurais laissé sur l’aile. Puis, en 4-2-3-1, il est sorti… En tant qu’avant-centre, c’est du gâchis. »

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