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Milan, écoute Roganovic : « Kostic est le Harry Kane monténégrin, il marquera 15 buts en Serie A »

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Milan Roganovic, international monténégrin et ancien coéquipier de Kostic au Partizan Belgrade, s’exprime ainsi au sujet de la nouvelle recrue de l’AC Milan

MilanRoganovic, international monténégrin et ancien coéquipier de Kostic au Partizan Belgrade, a accordé une interview à Milannews.it.


Parlez-nous un peu d’Andrej Kostic, votre ancien coéquipier au Partizan et en sélection ?

« Avant tout, c’est une personne formidable et un grand footballeur. Il me rappelle Harry Kane parce que c’est un faux neuf qui aime décrocher pour participer au jeu puis finir face au but. Il est allé à Milan pour continuer à grandir et montrer sa valeur. Je suis convaincu qu’il fera très bien les choses. »

Pour lui comme pour Milan, c’est aussi un pari. Le club ne sait pas encore s’il parviendra à répéter ce qu’il a fait en Serbie, tandis que pour un joueur venant du championnat serbe, il n’est jamais simple de s’adapter tout de suite à une Serie A aussi tactique. Comment voyez-vous ce mariage ?

« Il va acquérir de l’expérience, mais selon moi, il possède déjà les qualités nécessaires pour jouer à ce niveau. C’est un garçon qui travaille dur chaque jour et je suis convaincu qu’il fera de grandes choses à Milan. C’est certain, il saura s’imposer. »

  • LES DÉCLARATIONS

    On dirait un attaquant qui cherche la frappe depuis n’importe quelle position. A-t-il une grande confiance en ses moyens ?

    « Oui, absolument. Il a une frappe extraordinaire de loin et il est affamé de buts. Que ce soit dans la surface ou en dehors, il cherche toujours le but. Il tire pratiquement depuis tous les angles du terrain. »

    Le Monténégro a produit des champions comme Savicevic, Mijatovic, Jovetic, Savic et Vucinic. Kostic peut-il être le prochain grand talent de votre pays ?

    « Oui, j’en suis convaincu. Il apprend auprès de joueurs comme Jovetic et Savic et, s’il continue à travailler avec cette mentalité, il fera de grandes choses. Sur le plan physique, il est déjà prêt et, mentalement aussi, il a tout pour s’imposer. Le seul aspect dans lequel il doit encore progresser, c’est sur le plan tactique, mais à Milan il aura toutes les possibilités de s’améliorer. »

    Combien de buts attendez-vous de lui s’il reste toute la saison ?

    « Entre 10 et 15 buts, à condition qu’il joue avec continuité. »

    Des propos qui confirment la grande confiance autour d’Andrej Kostic. Roganovic n’a aucun doute : Milan aurait recruté un attaquant moderne, complet et doté d’un énorme potentiel, au point de le comparer carrément à Harry Kane. Désormais, la parole reviendra au terrain, où le jeune Monténégrin cherchera à prouver qu’il est à la hauteur des attentes.

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