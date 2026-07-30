Milan, écoute Roganovic : « Kostic est le Harry Kane monténégrin, il marquera 15 buts en Serie A »

MilanRoganovic, international monténégrin et ancien coéquipier de Kostic au Partizan Belgrade, a accordé une interview à Milannews.it.





Parlez-nous un peu d’Andrej Kostic, votre ancien coéquipier au Partizan et en sélection ?

« Avant tout, c’est une personne formidable et un grand footballeur. Il me rappelle Harry Kane parce que c’est un faux neuf qui aime décrocher pour participer au jeu puis finir face au but. Il est allé à Milan pour continuer à grandir et montrer sa valeur. Je suis convaincu qu’il fera très bien les choses. »

Pour lui comme pour Milan, c’est aussi un pari. Le club ne sait pas encore s’il parviendra à répéter ce qu’il a fait en Serbie, tandis que pour un joueur venant du championnat serbe, il n’est jamais simple de s’adapter tout de suite à une Serie A aussi tactique. Comment voyez-vous ce mariage ?

« Il va acquérir de l’expérience, mais selon moi, il possède déjà les qualités nécessaires pour jouer à ce niveau. C’est un garçon qui travaille dur chaque jour et je suis convaincu qu’il fera de grandes choses à Milan. C’est certain, il saura s’imposer. »