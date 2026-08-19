AC Milan annonce avoir acquis à titre définitif les droits sportifs du joueur Diego Moreira en provenance de Strasbourg. L’ailier belge a signé un contrat avec le club milanais jusqu’au 30 juin 2031 et portera le maillot numéro 22.

Né à Liège le 6 août 2004, Diego Moreira a été formé dans les centres de formation du Standard de Liège et de Benfica, où il a poursuivi sa progression jusqu’à découvrir le football professionnel. Avec le club lisboète, il s’est mis en évidence dans les équipes de jeunes, remportant avec les moins de 19 ans l’UEFA Youth League lors de la saison 2021/22 puis, quelques mois plus tard, la Coupe intercontinentale U20. La saison suivante, il fait également ses débuts en UEFA Champions League, entrant en jeu lors des tours préliminaires de l’édition 2022/23.

À l’été 2023, il rejoint Chelsea, club avec lequel il débute en équipe première le 30 août de la même année, à l’occasion du match de Carabao Cup contre Wimbledon.

Lors de la saison 2023/24, il porte également le maillot de l’Olympique Lyonnais, tandis qu’à l’été 2024, il rejoint définitivement Strasbourg. En Alsace, il s’affirme progressivement comme l’un des jeunes les plus intéressants du championnat de France, en mettant en avant sa vitesse, sa qualité technique et sa polyvalence tactique.

Sur la scène internationale, Diego Moreira a représenté le Portugal dans les sélections de jeunes jusqu’aux moins de 21 ans, prenant également part à l’Euro Espoirs 2023. Depuis 2025, il porte le maillot de l’équipe nationale belge, avec laquelle il fait ses débuts lors des qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 et participe à la phase finale de la compétition.

L’AC Milan souhaite à Diego la bienvenue et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite, sur le plan personnel comme collectif, sous le maillot du club.