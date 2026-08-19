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Emanuele Tramacere

Traduit par

Milan, Diego Moreira officiellement ! Montant, contrat et le 22 de Kaká. Ses premiers mots : « Ému et incrédule »

Milan AC
D. Moreira

Après une longue attente, le communiqué officiel annonçant la nouvelle recrue de l’AC Milan est arrivé.

Diego Moreira est bel et bien un nouveau joueur de l’AC Milan. L’ailier belge d’origine portugaise est arrivé il y a désormais deux jours à Milan et s’est d’abord soumis à la traditionnelle série de visites médicales, avant de boucler aujourd’hui toutes les formalités liées à la signature de son contrat, tout en attendant l’arrivée de Jorge Mendes en Italie pour tout formaliser.

Le super agent portugais est resté plus de 6 heures à Casa Milan, signe que, au-delà du coup réalisé pour l’ailier en provenance de Strasbourg, une forte synergie avec Gerry Cardinale est encore à l’œuvre pour les prochaines manœuvres du club. Mais d’abord, place à l’annonce tant attendue pour une opération très importante sur le plan économique.

  • LE COMMUNIQUÉ

    AC Milan annonce avoir acquis à titre définitif les droits sportifs du joueur Diego Moreira en provenance de Strasbourg. L’ailier belge a signé un contrat avec le club milanais jusqu’au 30 juin 2031 et portera le maillot numéro 22.

    Né à Liège le 6 août 2004, Diego Moreira a été formé dans les centres de formation du Standard de Liège et de Benfica, où il a poursuivi sa progression jusqu’à découvrir le football professionnel. Avec le club lisboète, il s’est mis en évidence dans les équipes de jeunes, remportant avec les moins de 19 ans l’UEFA Youth League lors de la saison 2021/22 puis, quelques mois plus tard, la Coupe intercontinentale U20. La saison suivante, il fait également ses débuts en UEFA Champions League, entrant en jeu lors des tours préliminaires de l’édition 2022/23.

    À l’été 2023, il rejoint Chelsea, club avec lequel il débute en équipe première le 30 août de la même année, à l’occasion du match de Carabao Cup contre Wimbledon.

    Lors de la saison 2023/24, il porte également le maillot de l’Olympique Lyonnais, tandis qu’à l’été 2024, il rejoint définitivement Strasbourg. En Alsace, il s’affirme progressivement comme l’un des jeunes les plus intéressants du championnat de France, en mettant en avant sa vitesse, sa qualité technique et sa polyvalence tactique.

    Sur la scène internationale, Diego Moreira a représenté le Portugal dans les sélections de jeunes jusqu’aux moins de 21 ans, prenant également part à l’Euro Espoirs 2023. Depuis 2025, il porte le maillot de l’équipe nationale belge, avec laquelle il fait ses débuts lors des qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 et participe à la phase finale de la compétition.

    L’AC Milan souhaite à Diego la bienvenue et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite, sur le plan personnel comme collectif, sous le maillot du club.

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  • LES VRAIS CHIFFRES

    Pour l’arracher à la concurrence (il y avait également eu une tentative de la Roma), l’AC Milan a choisi de mettre sur la table une offre monstre : 50 millions d’euros de part fixe plus des bonus, qui peuvent faire grimper l’opération jusqu’à 65-66 millions d’euros. À tout cela s’ajoute aussi un pourcentage sur la future revente qui a été laissé à Strasbourg.

    Diego Moreira, en revanche, a signé un contrat avec une échéance au 30 juin 2031 et un salaire de 3 millions d’euros nets par saison plus bonus ainsi que l’inévitable commission pour Jorge Mendes, artisan de cette opération.

  • Le 22 de Kaká

    Diego Moreira a finalement choisi son nouveau numéro de maillot. En vue avec la Belgique avec le numéro 24, le joueur de l’AC Milan a choisi de porter le 22, rendu célèbre par Ricardo Kaká par le passé, et qui était resté libre après le départ, l’été dernier, d’Emerson Royal.

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  • LES PREMIERS MOTS

    « Je suis ému et aussi un peu incrédule, parce que quand on parle de l’AC Milan, on parle de titres, d’histoire et de tous les grands champions qui ont joué ici. C’est un grand club : on sait ce qu’ils attendent de toi et je crois que c’est le bon moment pour arriver ici. Pour moi, il est très important que les gens comprennent que je suis un garçon qui aime plaisanter, mais aussi extrêmement concentré et qui, sur le terrain, donne tout pour ses coéquipiers, pour les supporters et pour le club. Cela ne changera jamais, parce que ça fait partie de moi depuis que j’étais petit. »



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