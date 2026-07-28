Milan, Diawara est arrivé à Milan : visite médicale et signatures, les détails de l’opération avec Troyes

Après Gonçalo Ramos et Mario Gila, l’AC Milan a bouclé sa troisième recrue de ce mercato estival : il s’agit de Sankhoun Diawara, défenseur né en 2006 qui arrive en transfert définitif en provenance de Troyes. Le prometteur défenseur est arrivé à Milan aux alentours de 11 h 30, prêt à passer sa visite médicale et à effectuer toutes les démarches administratives qui mèneront à la signature de son contrat.