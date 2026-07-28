Après Gonçalo Ramos et Mario Gila, l’AC Milan a bouclé sa troisième recrue de ce mercato estival : il s’agit de Sankhoun Diawara, défenseur né en 2006 qui arrive en transfert définitif en provenance de Troyes. Le prometteur défenseur est arrivé à Milan aux alentours de 11 h 30, prêt à passer sa visite médicale et à effectuer toutes les démarches administratives qui mèneront à la signature de son contrat.
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Milan, Diawara est arrivé à Milan : visite médicale et signatures, les détails de l’opération avec Troyes
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L’Udinese avait été la première à se positionner sur Diawara, puis les Glasgow Rangers également, mais une fois que le Milan est entré en scène, il n’y a plus eu d’autre solution pour le joueur. Dans l’après-midi, après avoir passé sa visite médicale, il signera le contrat qui le liera au Milan jusqu’en 2031. Troyes recevra 3 millions d’euros, plus des bonus, ainsi que 10 % sur une future revente.
IL IRA EN AUSTRALIE
Diawara, qui a cumulé 14 apparitions lors de la dernière Ligue 2 française depuis qu’il est devenu titulaire dans la seconde partie de saison, fera partie de l’effectif de l’équipe première de l’AC Milan (au départ, on avait pensé à un coup pour le Milan Futuro) et sera, pour Ruben Amorim, la première alternative à Strahinja Pavlovic. Une fois le contrat signé, Diawara rejoindra l’équipe lors de la tournée en Australie.
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