Goal.com
En direct€50
Youssouf Fofana MilanGetty Images

Traduit par

Milan, deux clubs anglais sur Fofana : le prix et la position du milieu de terrain français

Milan AC

Milan, embouteillage au milieu de terrain : Fofana a deux demandes sur le marché des transferts

Demain, l’AC Milan passera un test nettement plus important que celui de Glasgow contre le Celtic. Face à l’Inter, Amorim attend des améliorations de son équipe : Fofana aura lui aussi du temps de jeu et veut convaincre le technicien portugais en vue de la saison prochaine. Pour le club lombard, l’ancien de Monaco n’est pas intransférable.

  • ÇA COÛTE VINGT MILLIONS

    L’AC Milan a mis Fofana sur le marché et demande environ 20 millions pour son transfert : un choix également partagé avec l’agent de l’ancien Monégasque. Jusqu’ici, Crystal Palace et Everton ont pris des renseignements, mais le joueur semble disposé à rester à l’AC Milan pour jouer sa chance.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Jeux d'amitié des clubs
Milan AC crest
Milan AC
MIL
Inter crest
Inter
INT