Demain, l’AC Milan passera un test nettement plus important que celui de Glasgow contre le Celtic. Face à l’Inter, Amorim attend des améliorations de son équipe : Fofana aura lui aussi du temps de jeu et veut convaincre le technicien portugais en vue de la saison prochaine. Pour le club lombard, l’ancien de Monaco n’est pas intransférable.
Getty Images
Traduit par
Milan, deux clubs anglais sur Fofana : le prix et la position du milieu de terrain français
ÇA COÛTE VINGT MILLIONS
L’AC Milan a mis Fofana sur le marché et demande environ 20 millions pour son transfert : un choix également partagé avec l’agent de l’ancien Monégasque. Jusqu’ici, Crystal Palace et Everton ont pris des renseignements, mais le joueur semble disposé à rester à l’AC Milan pour jouer sa chance.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles