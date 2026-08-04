Milan, deux clubs anglais sur Fofana : le prix et la position du milieu de terrain français

Demain, l’AC Milan passera un test nettement plus important que celui de Glasgow contre le Celtic. Face à l’Inter, Amorim attend des améliorations de son équipe : Fofana aura lui aussi du temps de jeu et veut convaincre le technicien portugais en vue de la saison prochaine. Pour le club lombard, l’ancien de Monaco n’est pas intransférable.