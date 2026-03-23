Milan : des signes encourageants de la part de Gabbia : voici ce qui se dit à l'approche du match contre Naples

Le Milan a besoin de leadership et de l'esprit milanais à l'approche d'une fin de saison qui pourrait réserver des surprises. Des qualités qui font partie du répertoire de Matteo Gabbia : le défenseur central originaire de Busto Arsizio travaille d'arrache-pied pour être à nouveau à la disposition de Massimiliano Allegri après l'opération subie le 4 mars dernier pour soigner une hernie inguinale. Jusqu'à présent, les signes sont positifs quant aux progrès réalisés par le jeune joueur formé au club rossonero dans le cadre de son programme de rééducation.