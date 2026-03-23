Le Milan a besoin de leadership et de l'esprit milanais à l'approche d'une fin de saison qui pourrait réserver des surprises. Des qualités qui font partie du répertoire de Matteo Gabbia : le défenseur central originaire de Busto Arsizio travaille d'arrache-pied pour être à nouveau à la disposition de Massimiliano Allegri après l'opération subie le 4 mars dernier pour soigner une hernie inguinale. Jusqu'à présent, les signes sont positifs quant aux progrès réalisés par le jeune joueur formé au club rossonero dans le cadre de son programme de rééducation.
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Milan : des signes encourageants de la part de Gabbia : voici ce qui se dit à l'approche du match contre Naples
VISITE DE CONTRÔLE
Gabbia n'a pas été convoqué par Gattuso pour les barrages de la Coupe du monde et reste à Milanello afin de se remettre au mieux de sa blessure. Une visite de contrôle est prévue dans les prochains jours afin d'évaluer l'état physique du défenseur rossonero et de fixer une date précise pour son retour sur le terrain. Allegri attend et espère retrouver bientôt un joueur important pour l'équipe, ainsi qu'une option supplémentaire au sein d'un effectif de défenseurs déjà réduit.
ZOOM SUR LE NAPLES
Gabbia espère être de nouveau à la disposition de Max Allegri pour le match du 6 avril à Naples, mais tout dépendra du résultat de l'examen de contrôle qu'il passera dans les prochains jours. Si les médecins lui donnent leur feu vert, Gabbia pourra reprendre l'entraînement avec le groupe et sera donc présent au stade Maradona.