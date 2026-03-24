Les priorités du Milan pour le prochain mercato estival seront avant tout un attaquant capable de marquer au moins dix buts et un défenseur central pouvant également évoluer en tant qu'ailier dans une défense à trois. Ces derniers jours, Allegri a rencontré la direction du club pour un premier échange d'idées en vue du prochain mercato estival, qui verra le club de la via Aldo Rossi élargir son effectif, passant de 19 joueurs actuellement à 24/25, en prévision d'un probable retour en Ligue des champions. Selon les dernières rumeurs, les opérations de repérage auraient commencé dimanche dernier à Bologne, à l'occasion du match entre les Rossoblu et la Lazio.
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Milan : des recruteurs au stade Dall'Ara pour le match Bologne-Lazio : voici les joueurs que les Rossoneri surveillent
GILA : UNE CIBLE DE CHOIX
Le recruteur rossonero a également pu suivre de près Mario Gila, le défenseur espagnol de laLazio que le Diavolo suit depuis longtemps. Alors qu'en janvier, le président Lotito l'avait déclaré pratiquement intransférable, la situation a désormais changé car le joueur a déjà annoncé au club biancoceleste qu'il n'avait pas l'intention de renouveler son contrat qui expire en 2027. Le Milan envisage de présenter prochainement une offre pour devancer la concurrence d'Aston Villa et de l'Inter ; la Lazio devra reverser 50 % des gains au Real Madrid.
Château
Au sein de l'effectif de Bologne, les Rossoneri ont suivi avec intérêt tant l'attaquant argentin Santiago Castro, qui plaît beaucoup à Geoffrey Moncada, que l'arrière gauche Juan Miranda. Ce dernier avait déjà failli rejoindre les Rossoneri deux ans auparavant, avant que l'ancien joueur du Betis ne signe justement avec Bologne.