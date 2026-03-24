Milan : des recruteurs au stade Dall'Ara pour le match Bologne-Lazio : voici les joueurs que les Rossoneri surveillent

Les priorités du Milan pour le prochain mercato estival seront avant tout un attaquant capable de marquer au moins dix buts et un défenseur central pouvant également évoluer en tant qu'ailier dans une défense à trois. Ces derniers jours, Allegri a rencontré la direction du club pour un premier échange d'idées en vue du prochain mercato estival, qui verra le club de la via Aldo Rossi élargir son effectif, passant de 19 joueurs actuellement à 24/25, en prévision d'un probable retour en Ligue des champions. Selon les dernières rumeurs, les opérations de repérage auraient commencé dimanche dernier à Bologne, à l'occasion du match entre les Rossoblu et la Lazio.