Le Milan ne se repose pas et profitera de cette trêve internationale pour approfondir les dossiers de renouvellement, notamment celui de Tomori, et étudier les éventuelles nouvelles recrues pour l'effectif 2026/2027, qui passera de 19 à 24/25 joueurs. Comme souvent, le service de recrutement rossonero s'est réparti les joueurs, les matchs et les vidéos à suivre pendant ces deux semaines sans Serie A. D'après les informations recueillies par notre rédaction, des émissaires rossoneri seront présents dans les tribunes du Cardiff City Stadium pour le match entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine, qui déterminera également l'adversaire de l'Italie en finale pour une place à la Coupe du monde.
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Milan : des recruteurs à Cardiff pour Bajraktarevic et Alajbegović, de Bosnie-Herzégovine
ALAJBEGOVIC ET BAJRAKTAREVIC SOUS SURVEILLANCE SPÉCIALE
Ceux qui l'ont vu jouer en direct ont été impressionnés par ses qualités techniques et sa bonne personnalité. Kerim Alajbegovic réalise de belles performances au Red Bull Salzbourg, tant au niveau des statistiques que de la régularité. Né à Cologne en 2007 dans une famille bosniaque, il a préféré suivre les conseils de sa famille dans le choix de la sélection nationale qu'il défendrait. En Italie, il plaît beaucoup tant au Napoli qu'à la Juventus, qui s'est renseignée à son sujet. Et le Milan ? Demain, il enverra deux émissaires à Cardiff pour observer de près ce talent auteur de 11 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues.
Le club rossonero enverra des émissaires à Cardiff pour le match entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine qui déterminera, selon toute vraisemblance, le prochain adversaire de l'Italie en barrages. Alajbegovic, mais pas seulement : le Milan a également beaucoup apprécié les qualités de l'ailier offensif, lui aussi bosnien bien qu'il soit né aux États-Unis, plus précisément à Appleton dans le Wisconsin, avant de choisir la sélection nationale de ses parents.
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SCOUTS AU DANEMARK
Pays de Galles-Bosnie-Herzégovine, mais pas seulement : le Milan suivra également le match de barrage entre le Danemark et la Macédoine du Nord. Le Danois Lucas Høgsberg, né en 2006, est un joueur suivi par Moncada : il évolue à Strasbourg et possède un potentiel considérable, ainsi que des qualités qui semblent convenir à Allegri.