Milan : des recruteurs à Cardiff pour Bajraktarevic et Alajbegović, de Bosnie-Herzégovine

Ceux qui l'ont vu jouer en direct ont été impressionnés par ses qualités techniques et sa bonne personnalité. Kerim Alajbegovic réalise de belles performances au Red Bull Salzbourg, tant au niveau des statistiques que de la régularité. Né à Cologne en 2007 dans une famille bosniaque, il a préféré suivre les conseils de sa famille dans le choix de la sélection nationale qu'il défendrait. En Italie, il plaît beaucoup tant au Napoli qu'à la Juventus, qui s'est renseignée à son sujet. Et le Milan ? Demain, il enverra deux émissaires à Cardiff pour observer de près ce talent auteur de 11 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues.





Le club rossonero enverra des émissaires à Cardiff pour le match entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine qui déterminera, selon toute vraisemblance, le prochain adversaire de l'Italie en barrages. Alajbegovic, mais pas seulement : le Milan a également beaucoup apprécié les qualités de l'ailier offensif, lui aussi bosnien bien qu'il soit né aux États-Unis, plus précisément à Appleton dans le Wisconsin, avant de choisir la sélection nationale de ses parents.