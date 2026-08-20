Ruben Dias est la grande priorité défensive de l’AC Milan de Gerry Cardinale. Au cours des plus de six heures passées par le super-agent Jorge Mendes à Casa Milan, siège des Rossoneri, il a aussi été question de la situation du solide défenseur portugais de Manchester City, 29 ans, sous contrat jusqu’en 2029 et l’un des joyaux de Gestifute, l’agence dirigée par l’agent lusitanien.
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Milan, des contacts concrets pour Ruben Dias : c’est la grande priorité pour la défense, les détails
Contacts concrets
Selon Gazzetta.it, des contacts concrets sont en cours pour parvenir au joueur né en 1997, à Manchester depuis 2020 mais formé à Benfica, et proposé par Mendes lui-même.
LA DEMANDE D’AMORIM
L'entraîneur Ruben Amorim demande un défenseur central capable de relancer le jeu et qui puisse permettre à son équipe de presser haut. Après l'entraîneur, Goncalo Ramos et Diego Moreira, Belge à la double nationalité, le prochain défenseur central de l'AC Milan pourrait lui aussi arriver du Portugal.
Sous la direction de Mendes
Coup compliqué en raison de son statut, puisqu’il est le capitaine de Manchester City, et des coûts, puisque le prix tourne autour de 60/65 millions d’euros et le salaire autour de 8 millions d’euros nets, mais pas impossible avec Mendes à la manœuvre, lui qui tient les rênes du marché milanais après la double arrivée de Ramos et Moreira, issus de son agence. Désormais, Cardinale a chargé l’agent de trouver le nouveau leader défensif de Milan, sujet principal de la réunion fleuve qui s’est tenue hier.
NOUVELLE EXPÉRIENCE
Dans un été de révolution pour City, avec les départs de nombreux cadres en plus de celui de Pep Guardiola, l’aventure à Manchester pourrait aussi toucher à sa fin pour l’ancien de Benfica, à la recherche d’une nouvelle expérience.
L’atout Leao
L’AC Milan a également chargé Mendes de trouver une équipe à Rafa Leao. Ces dernières heures, on avait évoqué un possible échange entre Portugais : Rafa à Manchester et Ruben à Milan, même si la piste n’a pas pris d’ampleur.
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