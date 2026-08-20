Coup compliqué en raison de son statut, puisqu’il est le capitaine de Manchester City, et des coûts, puisque le prix tourne autour de 60/65 millions d’euros et le salaire autour de 8 millions d’euros nets, mais pas impossible avec Mendes à la manœuvre, lui qui tient les rênes du marché milanais après la double arrivée de Ramos et Moreira, issus de son agence. Désormais, Cardinale a chargé l’agent de trouver le nouveau leader défensif de Milan, sujet principal de la réunion fleuve qui s’est tenue hier.