Milan, de Torriani à Bouyer : la gestion des 5 jeunes gardiens entre l'équipe première, Milan Futuro et Primavera

Milan, l'avenir, c'est maintenant. Le club rossonero souhaite perpétuer la tradition d'excellents gardiens issus du centre de formation : Gianluigi Donnarumma n'est que le dernier exemple en date, même s'il reste, pour des raisons évidentes, difficile à égaler. Lorenzo Torriani est à la tête d'un groupe de cinq jeunes espoirs prêts à se forger une carrière importante au sein du club.

Le point fondamental est que le programme élaboré en début de saison est axé sur le développement tant à l'entraînement qu'en match, d'où le choix du temps de jeu (Torriani joue beaucoup plus que l'année dernière et que les dernières années en général, même si c'est dans un championnat moins important en termes de qualité, comme celui de la série D). Le préparateur des gardiens de la première équipe, Filippi, est en contact quotidien avec celui du Milan Futuro Del Corno, mais aussi avec les autres membres du secteur junior, afin d'évaluer la progression de chacun, notamment grâce à la possibilité de les faire s'entraîner avec Maignan. Le capitaine représente également une valeur ajoutée, tout comme Modric pour les jeunes qui s'entraînent avec la première équipe pendant la semaine. 

  • TORRIANI EN PLEINE CROISSANCE : QUELS CHANGEMENTS POUR L'AVENIR ?

    Quinze apparitions en série D pour un total de 1350 minutes. Pour Torriani, le Milan a choisi de le faire jouer régulièrement dans la deuxième équipe, le Milan Futuro de Massimo Oddo. Même à l'époque de la Primavera rossonera, le joueur né en 2005 n'avait pas autant joué, étant en fait le deuxième gardien avant ses exploits lors des tournées estivales, d'abord avec Paulo Fonseca, puis avec Massimiliano Allegri. Lors des matchs les plus importants de la première équipe, Lorenzo devient troisième gardien. Le Milan croit en lui, comme le prouve le renouvellement de son contrat jusqu'en 2030, mais son dossier sera analysé avec attention par ses agents (Unique Football, les mêmes que ceux de Bartesaghi) afin de déterminer la voie à suivre pour la saison prochaine : attendre d'être repêché pour devenir titulaire du Milan Futuro en série C ou trouver une solution de prêt. À 21 ans, la priorité de Torriani reste de jouer régulièrement. Pietro Terracciano sera également un facteur déterminant dans ce choix : l'ancien joueur de la Fiorentina devrait renouveler son contrat avec le Milan jusqu'en juillet 2027. Dans ce cas, la place dans l'équipe première, déjà réduite par la présence d'un phénomène comme Maignan, serait encore plus réduite.

  • LO MANDA MONCADA : LEO BOUYER

    Arrivé au Milan AC en septembre 2024 en provenance du Paris FC sur recommandation de Moncada, Léo Paul Bouyer est l'un des talents que le club cherche à développer. Né à Paris en 2008, il a joué la saison dernière dans l'équipe des moins de 18 ans, qui est celle qui obtient les meilleurs résultats, étant donné le choix de faire jouer beaucoup de joueurs plus jeunes dans l'équipe Primavera, privant ainsi l'équipe de ses meilleurs joueurs.

    Cette année, il a fait ses débuts avec le Milan Futuro, puis avec la Primavera, dans un ordre strict qui représente une particularité dans son parcours. Au cours de la première partie de la saison, ses performances ont été très bonnes, mettant en évidence un bon potentiel, mais maintenant qu'il trouve sa place en tant que titulaire régulier dans l'équipe Primavera, il traverse une phase délicate due à quelques incertitudes. À moins d'offres vraiment avantageuses sur le marché, il devrait passer une autre saison en rouge et noir dans les différentes équipes juniors.

  • LE TALENT DE LA PROMOTION 2008 LONGONI ARRIVE À ÉCHÉANCE

    C'est lui qui a signé la troisième place historique de l'Italie Under 17 à la Coupe du monde de la catégorie : grâce aux arrêts d'Alessandro Longoni, les Azzurrini de Massimiliano Favo ont battu le Brésil aux tirs au but, remportant la médaille de bronze et obtenant le meilleur résultat jamais obtenu dans la compétition. Après un score nul 0-0 à la fin du temps réglementaire, les deux équipes se sont retrouvées face à face sur le point de penalty pour décider de la troisième et quatrième place de la Coupe du monde. Et Longoni a en fait offert la victoire à l'Italie, en repoussant d'abord le tir de Pacheco, puis celui de Luis Eduardo. Né en 2008 à Côme, c'est un véritable talent doté de moyens techniques très importants : ceux qui l'ont suivi pas à pas dans son parcours dans le secteur junior rossonero parient sans hésiter sur un avenir de haut niveau en Serie A. Après une excellente première moitié de saison avec le Milan Primavera, il a été intégré au Milan Futuro de Massimo Oddo où, cependant, il ne trouve pas sa place. La situation contractuelle de Longoni pèse probablement : son contrat actuel expire en juillet et aucun accord n'a encore été trouvé pour continuer ensemble. À l'heure actuelle, le scénario le plus plausible est celui d'une séparation à la fin de la saison.

  • PITTARELLA DANS LA PREMIÈRE ÉQUIPE

    L'été dernier, il a signé son premier contrat professionnel après six ans passés au Milan : Matteo Pittarella est un gardien de but sur lequel le club mise pour le présent et l'avenir. Il fait partie du Milan Futuro même si, pour faire de la place à Lorenzo Torriani, il est presque toujours sur le banc de la première équipe en tant que troisième gardien. Né en 2008, il dispose d'un bon potentiel de progression, et le Milan compte bien travailler à son développement lors de la saison prochaine.

  • CONTRAT PROFESSIONNEL POUR FACCIOLI

    Pietro Faccioli, né en 2009, est le plus jeune de l'équipe. Il s'est illustré chez les moins de 17 ans et les moins de 18 ans avant de décrocher son premier contrat professionnel, annoncé il y a tout juste une semaine par le club rossonero. Double satisfaction pour le gardien originaire de Milan et supporter du Milan depuis toujours. Le staff des gardiens croit en son potentiel et l'a récemment promu dans le Milan Futuro d'Oddo.

