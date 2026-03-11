Milan, de Torriani à Bouyer : la gestion des 5 jeunes gardiens entre l'équipe première, Milan Futuro et Primavera

Milan, l'avenir, c'est maintenant. Le club rossonero souhaite perpétuer la tradition d'excellents gardiens issus du centre de formation : Gianluigi Donnarumma n'est que le dernier exemple en date, même s'il reste, pour des raisons évidentes, difficile à égaler. Lorenzo Torriani est à la tête d'un groupe de cinq jeunes espoirs prêts à se forger une carrière importante au sein du club.

Le point fondamental est que le programme élaboré en début de saison est axé sur le développement tant à l'entraînement qu'en match, d'où le choix du temps de jeu (Torriani joue beaucoup plus que l'année dernière et que les dernières années en général, même si c'est dans un championnat moins important en termes de qualité, comme celui de la série D). Le préparateur des gardiens de la première équipe, Filippi, est en contact quotidien avec celui du Milan Futuro Del Corno, mais aussi avec les autres membres du secteur junior, afin d'évaluer la progression de chacun, notamment grâce à la possibilité de les faire s'entraîner avec Maignan. Le capitaine représente également une valeur ajoutée, tout comme Modric pour les jeunes qui s'entraînent avec la première équipe pendant la semaine.