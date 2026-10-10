La longue attente est terminée, et il est désormais temps de passer aux choses sérieuses. Après trois semaines d’arrêt, le AC Milan retrouve les terrains, sur une pelouse difficile comme celle de Sassuolo, où la Juventus de Luciano Spalletti s’est déjà inclinée cette saison. Le club lombard aborde ce rendez-vous avec la conscience qu’il doit franchir un cap, aussi bien dans le jeu que dans les résultats. Car Ruben Amorim ne se contente jamais de peu : il veut gagner des titres tout de suite, sans se cacher derrière des excuses. Entre le dire et le faire, il y a un monde, dirait-on, mais l’entraîneur portugais s’est exprimé en conférence de presse après avoir beaucoup travaillé, durant cette longue trêve, sur les mécanismes qui doivent être améliorés avant de partir en quête de l’objectif. En profondeur, sans rien laisser au hasard.
Milan, de Tomori latéral au nouveau rôle de Cissé : les 4 options sur lesquelles travaille Amorim pour changer de rythme à l’AC Milan
TOMORI À LA GILA
« Il faut appuyer sur l’accélérateur parce que les prochains matches seront importants. » Amorim a été clair en conférence de presse : l’AC Milan doit changer de rythme, car les 7 prochains matches en 20 jours seront très durs et constitueront déjà une sorte de thermomètre pour mesurer ses ambitions en Serie A et en Ligue Europa.
On continue avec une défense à quatre, où Gila sera crucial pour faire avancer deux idées : une proposition de jeu plus directe et verticale et une sorte de « protection » pour Luka Modric qui, couvert par un défenseur supplémentaire, pourra gérer avec plus de lucidité le pressing adverse.
La première nouveauté, déjà entrevue lors de l’entraînement commun avec Padoue, c’est Tomori réinventé en arrière droit : l’ancien de Chelsea pourrait bientôt faire ses débuts cette saison ( probablement dès le 15 octobre à Salzbourg) dans cette nouvelle position longuement travaillée pendant cette trêve. D’ailleurs, tout le monde sera nécessaire désormais. Vraiment tout le monde.
Travail spécifique avec Hutchinson
Un quart d’heure encourageant contre la Lazio avant le flop pour sa première titularisation en Ligue Europa face à Benfica : Hutchinson risque de devenir un météore, l’énième, au Milan. Amorim veut gagner le pari de l’Anglo-Américain et a beaucoup travaillé avec lui durant ces 20 jours.
Hutchinson est arrivé au Milan précisément à la demande du technicien portugais et aura désormais d’autres occasions de se rendre utile à la cause. Après avoir mené un travail spécifique et détaillé, Amorim fait désormais davantage confiance à l’ancien de Nottingham Forrest. Avec l’espoir qu’il puisse devenir une nouveauté gagnante.
CISSE ET CAMARDA
Il ne les a pas eus avec lui, car ils étaient retenus avec les Espoirs, mais Amorim a déjà en tête un plan pour mieux valoriser et avec continuité Cissé et Camarda. Pour l’ancien talent de Vérone, une voie déjà aperçue avec Baldini en Italie Espoirs pourrait se dessiner : un avant-centre mobile pour exploiter des qualités de frappe supérieures à la moyenne.
En conférence de presse, le technicien portugais n’est pas revenu sur la question Camarda : « Sur les nouveaux joueurs, vous pouvez demander à Cardinale, qui est là derrière vous (rires, ndlr). Mon seul focus, ce sont les matches que nous avons à disputer, il y en a énormément, donc décembre n’existe pas pour moi à l’heure actuelle. Camarda jouera davantage. Nous sortons d’une situation où nous avions moins de matches à disputer et plus de temps pour nous reposer. Camarda apprend énormément, mais il est prêt. Il jouera plus de minutes que celles qu’il a disputées jusqu’à présent. Je ne sais pas ce qui se passera d’ici à décembre, je veux seulement gagner le plus de matches possible. C’est mon seul focus. Nous pouvons aussi le voir à travers les expériences des sélections nationales, qui tournent beaucoup, donc il est impossible de continuer avec les mêmes 11 pour tous les matches. Je l’ai dit dès le premier jour : j’attends beaucoup de lui et il montrera sa valeur. »
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