« Il faut appuyer sur l’accélérateur parce que les prochains matches seront importants. » Amorim a été clair en conférence de presse : l’AC Milan doit changer de rythme, car les 7 prochains matches en 20 jours seront très durs et constitueront déjà une sorte de thermomètre pour mesurer ses ambitions en Serie A et en Ligue Europa.

On continue avec une défense à quatre, où Gila sera crucial pour faire avancer deux idées : une proposition de jeu plus directe et verticale et une sorte de « protection » pour Luka Modric qui, couvert par un défenseur supplémentaire, pourra gérer avec plus de lucidité le pressing adverse.





La première nouveauté, déjà entrevue lors de l’entraînement commun avec Padoue, c’est Tomori réinventé en arrière droit : l’ancien de Chelsea pourrait bientôt faire ses débuts cette saison ( probablement dès le 15 octobre à Salzbourg) dans cette nouvelle position longuement travaillée pendant cette trêve. D’ailleurs, tout le monde sera nécessaire désormais. Vraiment tout le monde.