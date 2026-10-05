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CarvajalGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Milan : de Carvajal à Guerreiro, l’option des joueurs libres aussi pour remplacer Saelemaekers

Milan AC
Mercato
R. Guerreiro
D. Carvajal
F. Ballo-Toure
R. Pereira

L’année 2026 de Saelemaekers est déjà terminée et l’AC Milan pourra aussi envisager un recrutement parmi les joueurs libres pour pallier son absence (et celle d’Estupinan).

D’un seul coup, l’AC Milan a perdu pour une longue période Pervis Estupinan et Alexis Saelemaekers. Les blessures subies par les deux joueurs de couloir de l’AC Milan sont sérieuses et, par conséquent, elles vont contraindre Ruben Amorim à bouleverser ses idées technico-tactiques à un poste qui, entre autres, était déjà resté découvert à la fin du mercato estival d’au moins un joueur.


Pour cette raison, en additionnant le renfort manqué cet été à l’indisponibilité des deux joueurs de couloir de métier, l’AC Milan pourrait se retrouver contraint à se remettre à considérer le marché des joueurs libres, où plusieurs profils, y compris de haut niveau, sont encore disponibles.


  • QU’EST-CE QUI LEUR EST ARRIVÉ ?

    Le bulletin médical de Saelemaekers est le plus inquiétant : L’AC Milan annonce que, au cours du week-end, Alexis Saelemaekers a subi des examens complémentaires à la cheville droite, la même qui a été opérée en 2024 pour traiter une fracture de la malléole médiale.Les examens spécialisés ont mis en évidence que la cheville, à la suite du récent traumatisme à l’entraînement, a perdu sa stabilité au niveau de la zone de la précédente intervention chirurgicale.


    Pas inquiétante, mais tout de même sérieuse, la blessure subie en sélection par Estupinan, pour laquelle il est question de : « lésion de bas grade du ligament collatéral médial du genou gauche. Il sera malgré tout évalué à son retour à Milanello ».


    Et si, pour l’Équatorien, l’arrêt pourrait être limité au mois en cours, pour le Belge, l’issue est bien plus problématique puisqu’il va de nouveau se faire opérer, avec un retour prévu pas avant le début de l’année 2027.

  • DROIT OU GAUCHE ?

    Le forfait de Saelemaekers est en outre doublement problématique pour l’AC Milan et pour Amorim, puisque l’ex-joueur de la Roma était bel et bien un joker aussi bien dans les trois de soutien qu’en couloir, à droite comme à gauche.

    Numériquement, le couloir gauche serait davantage couvert avec Bartesaghi à disposition, Moreira comme joker et, même si pas dans l’immédiat, aussi le retour d’Estupinan. C’est donc à droite que se situe le plus gros problème, où, pour le 3-4-2-1, seul Chukwueze est disponible (ou le joker Moreira, qui a toutefois été plus performant à gauche), et seul Gila dans un éventuel 4-3-2-1.

  • Carvajal et Guerreiro, les meilleurs joueurs libres

    Au cours de l’été, l’ancien du Bayern Munich Raphael Guerreiro, qui figure encore sur la liste des joueurs libres, avait été proposé à l’AC Milan. Le club milanais a dit non, à la fois en raison des exigences économiques et des doutes physiques entourant le joueur de 32 ans, également proposé à la Roma. Le Portugais est toutefois un pur gaucher et pourrait davantage représenter une alternative à Estupinan, en décalant définitivement Moreira sur la droite.


    Le nom le plus chaud, et qui a aussi été proposé à l’AC Milan ces derniers jours pendant la trêve, est en revanche celui de l’ancien capitaine du Real Madrid et ancien coéquipier de Modric, Daniel Carvajal. À 34 ans, il possède un pedigree international, ayant tout gagné sous le maillot des Merengues, mais il s’adapterait davantage en pur latéral droit dans une défense à 4 qu’en piston de milieu devant une ligne à 3.

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  • ALTERNATIVE À FAIBLE COÛT

    Et les alternatives ? Parmi les pistes les plus « low cost », on retrouve l’ancien de la maison Fodé Ballo-Touré et l’ex-Malaga Dani Rodriguez pour le couloir gauche.

    À droite, les options ne manquent pas non plus, comme Pol Lirola, passé par le Hellas Vérone, la Fiorentina et Sassuolo, ou encore le Portugais, ex-Porto et Leicester, Ricardo Pereira.

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