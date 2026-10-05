Milan : de Carvajal à Guerreiro, l’option des joueurs libres aussi pour remplacer Saelemaekers

D’un seul coup, l’AC Milan a perdu pour une longue période Pervis Estupinan et Alexis Saelemaekers. Les blessures subies par les deux joueurs de couloir de l’AC Milan sont sérieuses et, par conséquent, elles vont contraindre Ruben Amorim à bouleverser ses idées technico-tactiques à un poste qui, entre autres, était déjà resté découvert à la fin du mercato estival d’au moins un joueur.
Pour cette raison, en additionnant le renfort manqué cet été à l’indisponibilité des deux joueurs de couloir de métier, l’AC Milan pourrait se retrouver contraint à se remettre à considérer le marché des joueurs libres, où plusieurs profils, y compris de haut niveau, sont encore disponibles.