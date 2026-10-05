Milan : de Carvajal à Guerreiro, l’option des joueurs libres aussi pour remplacer Saelemaekers

Le bulletin médical de Saelemaekers est le plus inquiétant : L’AC Milan annonce que, au cours du week-end, Alexis Saelemaekers a subi des examens complémentaires à la cheville droite, la même qui a été opérée en 2024 pour traiter une fracture de la malléole médiale.Les examens spécialisés ont mis en évidence que la cheville, à la suite du récent traumatisme à l’entraînement, a perdu sa stabilité au niveau de la zone de la précédente intervention chirurgicale.





Pas inquiétante, mais tout de même sérieuse, la blessure subie en sélection par Estupinan, pour laquelle il est question de : « lésion de bas grade du ligament collatéral médial du genou gauche. Il sera malgré tout évalué à son retour à Milanello ».





Et si, pour l’Équatorien, l’arrêt pourrait être limité au mois en cours, pour le Belge, l’issue est bien plus problématique puisqu’il va de nouveau se faire opérer, avec un retour prévu pas avant le début de l’année 2027.