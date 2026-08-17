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Milan : David Odogu s’en va en France, il signe à Toulouse

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Mercato
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David Odogu quitte l’AC Milan. Comme l’écrit La Gazzetta dello Sport, le défenseur allemand né en 2006 signera dans les prochaines heures avec Toulouse, autre club contrôlé par RedBird. Pour l’ancien joueur de Wolfsburg, l’hypothèse de l’Allemagne s’envole, alors que Mayence et Cologne l’appréciaient. La saison prochaine, il jouera en Ligue 1.

  • Deuxième choix de l’AC Milan

    Odogu, arrivé l’an dernier pour 7 millions d’euros plus 3 de bonus, s’en va en prêt sec. La saison dernière, avec Allegri sur le banc, il n’a joué que 16 minutes.

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