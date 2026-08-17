David Odogu quitte l’AC Milan. Comme l’écrit La Gazzetta dello Sport, le défenseur allemand né en 2006 signera dans les prochaines heures avec Toulouse, autre club contrôlé par RedBird. Pour l’ancien joueur de Wolfsburg, l’hypothèse de l’Allemagne s’envole, alors que Mayence et Cologne l’appréciaient. La saison prochaine, il jouera en Ligue 1.