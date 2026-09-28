Les trois semaines de trêve se sont aussi révélées utiles pour se pencher sur tout ce qui touche à l’extra-sportif. Du côté de l’AC Milan, ce sont des jours de travail pour présenter l’exercice budgétaire 2025/26 au Conseil d’administration, qui se réunit en ce moment. Entre aujourd’hui et demain, une communication officielle du club milanais est attendue.
Milan : dans les prochaines heures, le conseil d’administration pour approuver le bilan 2025/2026, ce qui filtre sur les pertes
D’ici 24 heures, le conseil d’administration
Entre aujourd’hui et demain, le conseil d’administration de l’AC Milan est appelé à approuver l’exercice clos au 30 juin 2026, afin de le présenter ensuite aux actionnaires à la fin du mois d’octobre lors de l’assemblée habituelle, apprend notre rédaction.
Fin de la dynamique positive
Selon les prévisions, les comptes de l’AC Milan devraient afficher une perte consolidée d’environ 25 millions d’euros dans les comptes arrêtés au 30 juin 2026. Avec ce passif, la série vertueuse de trois exercices consécutifs bouclés avec un bénéfice par le club lombard prendra malheureusement fin : une dynamique positive qui avait vu un excédent de +6,1 millions d’euros en 2023, +4,1 millions d’euros en 2024 et +2,9 millions d’euros en 2025, permettant à l’AC Milan de sortir définitivement des contraintes rigides du Settlement Agreement avec l’UEFA.
Des dégâts limités malgré l’absence de la Ligue des champions
Pour les comptes de l’AC Milan, on peut toutefois parler de dégâts largement limités par la gestion financière. Il faut en effet considérer que l’AC Milan, lors de la dernière saison, n’a pas pu bénéficier des riches recettes liées à la qualification en Ligue des champions. L’équipe a échoué à atteindre son objectif sportif en 2025 et, par conséquent, n’a pas pris part à l’édition 2025-2026 de la plus grande compétition européenne. Cette non-participation a inévitablement provoqué une lourde hémorragie de revenus, pesant à la fois sur les primes distribuées directement par l’UEFA et sur les recettes de billetterie du stade de « San Siro ». Pour connaître les bilans chiffrés officiels et définitifs, il faudra évidemment attendre la publication des documents officiels que l’AC Milan rendra publics dès que le Conseil d’administration aura approuvé les comptes financiers.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles