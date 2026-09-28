Milan : dans les prochaines heures, le conseil d’administration pour approuver le bilan 2025/2026, ce qui filtre sur les pertes

Pour les comptes de l’AC Milan, on peut toutefois parler de dégâts largement limités par la gestion financière. Il faut en effet considérer que l’AC Milan, lors de la dernière saison, n’a pas pu bénéficier des riches recettes liées à la qualification en Ligue des champions. L’équipe a échoué à atteindre son objectif sportif en 2025 et, par conséquent, n’a pas pris part à l’édition 2025-2026 de la plus grande compétition européenne. Cette non-participation a inévitablement provoqué une lourde hémorragie de revenus, pesant à la fois sur les primes distribuées directement par l’UEFA et sur les recettes de billetterie du stade de « San Siro ». Pour connaître les bilans chiffrés officiels et définitifs, il faudra évidemment attendre la publication des documents officiels que l’AC Milan rendra publics dès que le Conseil d’administration aura approuvé les comptes financiers.