Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Atalanta BC v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Traduit par

Milan, coulisses surprise : tentative pour Scalvini lors du dernier jour du mercato, le récit

Milan AC

Milan, les dernières 24 heures ont été marquées par plusieurs tentatives pour un renfort en défense : les coulisses de Scalvini refont surface

Le mercato de l’AC Milan a été, tout compte fait, correct, mais il n’a pas été bouclé. C’est l’idée qui domine au sein du peuple milanais. Cardinale et Gardiner n’ont pas été en mesure de satisfaire toutes les demandes d’Amorim, qui sera appelé à redoubler d’efforts avec un effectif présentant plusieurs faiblesses : du couloir gauche au milieu de terrain à la doublure de Ramos, en passant par un renfort fondamental en défense.



  • Tentative pour Scalvini

    Giorgio Scalvini est l’un des meilleurs défenseurs de Serie A et il a manifesté depuis un certain temps le désir d’un nouveau défi professionnel, plus ambitieux. Selon ce qu’a rapporté la Gazzetta dello Sport, le club de l’AC Milan a tenté hier d’exaucer ce souhait. Malgré cela, l’Atalanta a répondu qu’il fallait plus de 40 millions, trop pour un club qui s’est ensuite tourné vers d’autres objectifs.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
Milan AC crest
Milan AC
MIL