Le mercato de l’AC Milan a été, tout compte fait, correct, mais il n’a pas été bouclé. C’est l’idée qui domine au sein du peuple milanais. Cardinale et Gardiner n’ont pas été en mesure de satisfaire toutes les demandes d’Amorim, qui sera appelé à redoubler d’efforts avec un effectif présentant plusieurs faiblesses : du couloir gauche au milieu de terrain à la doublure de Ramos, en passant par un renfort fondamental en défense.
Getty Images Sport
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Milan, coulisses surprise : tentative pour Scalvini lors du dernier jour du mercato, le récit
Tentative pour Scalvini
Giorgio Scalvini est l’un des meilleurs défenseurs de Serie A et il a manifesté depuis un certain temps le désir d’un nouveau défi professionnel, plus ambitieux. Selon ce qu’a rapporté la Gazzetta dello Sport, le club de l’AC Milan a tenté hier d’exaucer ce souhait. Malgré cela, l’Atalanta a répondu qu’il fallait plus de 40 millions, trop pour un club qui s’est ensuite tourné vers d’autres objectifs.
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