Le mercato de l’AC Milan a été, tout compte fait, correct, mais il n’a pas été bouclé. C’est l’idée qui domine au sein du peuple milanais. Cardinale et Gardiner n’ont pas été en mesure de satisfaire toutes les demandes d’Amorim, qui sera appelé à redoubler d’efforts avec un effectif présentant plusieurs faiblesses : du couloir gauche au milieu de terrain à la doublure de Ramos, en passant par un renfort fondamental en défense.







