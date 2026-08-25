Dans les prochaines heures, Porto et l’AC Milan reprendront les discussions avec l’objectif commun de parvenir à un accord, y compris à mi-chemin entre l’offre et la demande. Ce qui manque, c’est un accord à la fois sur les conditions pouvant mener à l’obligation d’achat et sur le montant final du transfert. Pas vraiment des détails, mais presque toute la base de la négociation. De son côté, Gimenez pousse pour rejoindre Porto, avec lequel il a un accord pour une saison à 2,5 millions plus des bonus.





Le sentiment est qu’un accord définitif peut être trouvé à 20 millions pour l’option d’achat.