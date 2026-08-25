Sourires et chansons à Milanello. Malgré la mise à l’écart décidée par l’AC Milan, qui les a exclus du groupe, Gimenez et Fofana ont publié des photos dans leurs stories Instagram les montrant souriants et en groupe à l’issue de la séance d’entraînement. L’attaquant mexicain s’est complètement remis de la blessure à la cheville subie contre l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du monde et se sent désormais prêt à repartir. Avec un maillot différent de celui de l’AC Milan.
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Milan, contacts continus avec Porto : ce qu’il manque pour boucler l’opération Gimenez après l’accord total avec le joueur
OPTIMISME
Gimenez a retrouvé le sourire, certainement flatté et heureux des sensations que Porto lui a données ces derniers jours. Après une période compliquée, sans même l’ombre d’un but, le club portugais a été une injection de confiance. L’optimisme quant à l’issue favorable des négociations avec l’AC Milan est très élevé, aussi bien chez le joueur que chez les champions du Portugal.
Contacts continus
La Lazio a bouclé les négociations avec Sassuolo pour Pinamonti pour un montant proche de 12 millions d’euros et sort de fait de la course à Santiago Gimenez. Le FC Porto, à l’heure actuelle, se retrouve avec la voie dégagée pour parvenir à l’ancien du Feyenoord et, pour cette raison, a renoué les contacts avec l’AC Milan après que la première offre (prêt avec option d’achat à 15 millions d’euros) avait été jugée inadéquate.
CE QUI MANQUE
Dans les prochaines heures, Porto et l’AC Milan reprendront les discussions avec l’objectif commun de parvenir à un accord, y compris à mi-chemin entre l’offre et la demande. Ce qui manque, c’est un accord à la fois sur les conditions pouvant mener à l’obligation d’achat et sur le montant final du transfert. Pas vraiment des détails, mais presque toute la base de la négociation. De son côté, Gimenez pousse pour rejoindre Porto, avec lequel il a un accord pour une saison à 2,5 millions plus des bonus.
Le sentiment est qu’un accord définitif peut être trouvé à 20 millions pour l’option d’achat.
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