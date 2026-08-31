Milan, contact direct entre Cardinale et Florentino Perez pour Endrick : l’attaquant brésilien plaît beaucoup à Amorim, ce qui filtre

L’idée du Milan au sujet d’Endrick part d’un constat : le Real Madrid dispose d’une batterie d’attaquants sensationnelle mais aussi très fournie. De Diomande à Vinicius, en passant par Bellingham, Brahim Diaz, Mbappe et Espi : autant de flèches à l’arc de Mourinho. L’ancien Lyonnais risque de disposer de peu, de très peu d’espace, mais ce type de scénario ne semble préoccuper ni le joueur ni, encore moins, le Real Madrid.





Le message qui est arrivé au Milan et aux autres prétendants a été le suivant : « Endrick ne partira pas au moins jusqu’à la prochaine session du mercato hivernal ». Le jeune attaquant brésilien veut disputer la Ligue des champions avec le maillot du Real Madrid, convaincu de pouvoir se faire une place importante.