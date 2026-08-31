Endrick n’est pas seulement un rêve de milieu d’été pour le Milan, mais un objectif concret à tenter d’atteindre. Tout est né à la mi-juillet, lorsque Gerry Cardinale, grâce à son ami Jorge Mendes, a commencé à établir des contacts avec le Real Madrid en vue de possibles synergies sur le marché des transferts. De nombreux joueurs sont évoqués : des jeunes Valdepenas (désormais à la Fiorentina) et Pitarch à des joueurs nettement plus confirmés comme Brahim Diaz. Le patron de Red Bird a commencé à dialoguer directement avec Florentino Perez et est sorti du bois pour le véritable objectif de Ruben Amorim : le Brésilien Endrick.
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Milan, contact direct entre Cardinale et Florentino Perez pour Endrick : l’attaquant brésilien plaît beaucoup à Amorim, ce qui filtre
Nouvelle tentative en janvier ?
L’idée du Milan au sujet d’Endrick part d’un constat : le Real Madrid dispose d’une batterie d’attaquants sensationnelle mais aussi très fournie. De Diomande à Vinicius, en passant par Bellingham, Brahim Diaz, Mbappe et Espi : autant de flèches à l’arc de Mourinho. L’ancien Lyonnais risque de disposer de peu, de très peu d’espace, mais ce type de scénario ne semble préoccuper ni le joueur ni, encore moins, le Real Madrid.
Le message qui est arrivé au Milan et aux autres prétendants a été le suivant : « Endrick ne partira pas au moins jusqu’à la prochaine session du mercato hivernal ». Le jeune attaquant brésilien veut disputer la Ligue des champions avec le maillot du Real Madrid, convaincu de pouvoir se faire une place importante.
LE PLAN DE L’AC MILAN
Cardinale a pris note de la position du Real Madrid et du joueur, en réaffirmant être toujours prêt à entamer des négociations si des signaux d’ouverture arrivaient. Que ce soit lors de ces dernières heures du mercato estival ou, dans le pire des cas, en reportant le dossier à janvier. L’AC Milan veut Endrick car il le considère comme parfait pour son projet et capable d’offrir des solutions différentes. Le club reste dans l’attente après avoir établi un contact direct : si Madrid devait appeler, alors l’AC Milan se tiendrait prêt pour Endrick.
LE COÛT ET LA FORMULE
L’AC Milan de Cardinale cherche toujours à donner la priorité à la valeur patrimoniale d’un joueur, au point que seul Hutchinson est arrivé à l’AC Milan à titre temporaire, car il doit prouver qu’il mérite l’AC Milan. Pour Endrick, le patron de Red Bird ouvrirait aussi à une acquisition définitive même si, pour le Real Madrid, le jeune talent vaut beaucoup (plus de 60 millions d’euros), sans écarter une opération sous la forme d’un prêt.
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