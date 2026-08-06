Une piste à suivre dans les prochains jours : le FC Porto passe aux choses sérieuses pour Santiago Gimenez, comme raconté ces derniers jours. Le quotidien ABola, historiquement proche de l’actualité du FC Porto, confirme le fort intérêt du club champion du Portugal en titre. Une candidature, celle de l’international mexicain, proposée par l’entraîneur italien Francesco Farioli. Le coup de foudre est né aux Pays-Bas, lorsque Santi portait le maillot de Feyenoord et que Farioli était assis sur le banc de l’Ajax.
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Milan, confirmations en provenance du Portugal : Porto est fortement intéressé par Gimenez, la situation
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Farioli a contacté par téléphone Gimenez pour lui réaffirmer l’estime qu’il lui porte. Lors de cet échange, il a été question du projet ambitieux de Porto et de la nécessité pour le club de trouver un attaquant de haut niveau afin de compenser l’absence de l’Espagnol Samu. Santi s’est dit fier de l’intérêt de Porto mais, dans le même temps, il s’en remet aux décisions de l’AC Milan, qui devra clarifier les éventuelles conditions nécessaires au transfert.
Le casse-tête de la formule
Le FC Porto reste en contact avec Rafaela Pimenta, l’agente de Gimenez, pour comprendre si, dans les prochains jours, une ouverture pourra arriver sur la formule proposée par les Portugais : un prêt avec option d’achat. Le Milan continue de privilégier un transfert définitif et demande 25 millions d’euros, mais à son retour de la tournée australienne, il fera un point sur la situation avec le joueur et ses représentants afin de comprendre quel type de stratégie adopter dans la dernière ligne droite du mercato.
En cas de départ, le Milan pourrait évaluer l’option Embolo comme attaquant de réserve de Goncalo Ramos.
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