Le FC Porto reste en contact avec Rafaela Pimenta, l’agente de Gimenez, pour comprendre si, dans les prochains jours, une ouverture pourra arriver sur la formule proposée par les Portugais : un prêt avec option d’achat. Le Milan continue de privilégier un transfert définitif et demande 25 millions d’euros, mais à son retour de la tournée australienne, il fera un point sur la situation avec le joueur et ses représentants afin de comprendre quel type de stratégie adopter dans la dernière ligne droite du mercato.





En cas de départ, le Milan pourrait évaluer l’option Embolo comme attaquant de réserve de Goncalo Ramos.