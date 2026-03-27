La possibilité de voir Comotto, dès l'été prochain, s'installer définitivement à Milanello pour la saison 2026/27 constitue une option concrète que le club examine attentivement. Un choix qui témoignerait de la volonté de miser sur de jeunes talents déjà formés au sein même du système rossonero.





Pour Comotto, il s'agirait d'une étape fondamentale dans son processus de croissance, avec l'opportunité de se confronter jour après jour à un environnement de haut niveau et de se mesurer aux défis qu'implique un championnat de Serie A. Beaucoup dépendra des évaluations finales qui seront faites dans les prochains mois, mais la voie pourrait bien être tracée : Comotto ne serait plus prêté, mais rejoindrait immédiatement Allegri au Milan en tant que sixième choix.