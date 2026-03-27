Christian Comotto est un talent en pleine ascension. Sa progression sous le maillot de La Spezia résulte d'une combinaison de facteurs : des qualités techniques supérieures à la moyenne des joueurs de son âge (né en 2008), un état d'esprit professionnel et une ambition qu'il sera certainement intéressant de voir se développer dans les années à venir. Après avoir littéralement enchanté les foules dans le centre de formation du Milan AC, il a choisi la voie du prêt pour se mesurer au football des grands. Un choix qui l'a conduit en Ligurie, une région avide de vrai football. Fils de l'ancien défenseur Gianluca Comotto, il démontre une personnalité hors du commun, confirmée notamment par le célèbre penalty lobé qu'il a marqué avec l'équipe première rossonera lors de la tournée estivale en Australie.
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Milan : Comotto brille à La Spezia : la révélation potentielle de la saison prochaine, les détails
DES CHIFFRES POSITIFS
À La Spezia, Comotto se fait une place malgré la situation difficile du club bianconero, engagé dans un championnat dont les objectifs et les perspectives diffèrent des plans établis en début de saison. Le passage de Donadoni s'est lui aussi terminé sur une note amère, et Luca D’Angelo a fait son retour, alors que l'équipe serait aujourd'hui reléguée au vu du classement provisoire. Malgré les performances de l'équipe, le milieu de terrain appartenant au Milan AC a disputé 22 des 32 matchs, avec des pics de performance très élevés, comme lors du déplacement à l'ambitieux Palerme où il a été élu meilleur joueur du match.
CARACTÉRISTIQUES
Comotto est le milieu de terrain moderne par excellence, capable d'évoluer avec la même efficacité au poste de milieu excentré, de meneur de jeu ou de milieu défensif. Droitier naturel, doté d'un gabarit déjà imposant (185 cm), il se distingue par son intelligence tactique et sa capacité à lire le jeu. Il est à l'aise aussi bien dans les passes courtes que longues et sort d'une semaine importante sur le plan personnel : il a marqué avec l'équipe d'Italie U19 de Bollini lors de la victoire contre ses homologues hongrois.
ESTIMÉ PAR ALLEGRI
Massimiliano Allegri a salué les progrès de Comotto, estimant qu'il était prêt à passer à la vitesse supérieure. Son staff le suit de près, match après match, dans son aventure en Serie B avec La Spezia. L'entraîneur originaire de Livourne l'avait également félicité publiquement lors d'une récente conférence de presse, le désignant comme l'un des jeunes talents rossoneri sur lesquels doit se construire le Milan de demain.
DIRECTEMENT EN ÉQUIPE PREMIÈRE
La possibilité de voir Comotto, dès l'été prochain, s'installer définitivement à Milanello pour la saison 2026/27 constitue une option concrète que le club examine attentivement. Un choix qui témoignerait de la volonté de miser sur de jeunes talents déjà formés au sein même du système rossonero.
Pour Comotto, il s'agirait d'une étape fondamentale dans son processus de croissance, avec l'opportunité de se confronter jour après jour à un environnement de haut niveau et de se mesurer aux défis qu'implique un championnat de Serie A. Beaucoup dépendra des évaluations finales qui seront faites dans les prochains mois, mais la voie pourrait bien être tracée : Comotto ne serait plus prêté, mais rejoindrait immédiatement Allegri au Milan en tant que sixième choix.